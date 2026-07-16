Verkehrsunfall: Radfahrer schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Graz: Ein Abbiegemanöver endet für einen Radfahrer mit schweren Verletzungen – die Ampelschaltung ist noch ungeklärt.

Ort des Geschehens

Am Mittwoch gegen 15.24 Uhr kam es auf der Waagner-Biro-Straße in Graz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 35-jähriger Autofahrer war zu diesem Zeitpunkt in nördlicher Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Peter-Tunner-Gasse nach rechts abbiegen. Da die Ampel Rot zeigte, hielt er zunächst an.

Als die Ampel auf Grün wechselte, ließ der Lenker nach eigenen Angaben zuerst zwei Radfahrer die Radfahrerüberfahrt passieren. In der Annahme, dass die Fahrbahn anschließend frei sei, fuhr er langsam an. Dabei bemerkte er einen 56-jährigen Grazer nicht, der auf der Waagner-Biro-Straße aus nördlicher Richtung kommend in Richtung Süden fuhr und die Radfahrerüberfahrt überquerte.

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Schwere Verletzungen

Noch bevor der Radfahrer die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, erfasste ihn das Fahrzeug, woraufhin er zu Sturz kam. Der 56-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Noch an der Unfallstelle wurde er medizinisch erstversorgt, ehe ihn das Rote Kreuz in das Unfallkrankenhaus Graz brachte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zeugen gesucht

Da der genaue Unfallhergang – insbesondere die jeweilige Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes – noch nicht abschließend geklärt ist, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059 133-65-4110 bei der Verkehrsinspektion Graz zu melden.