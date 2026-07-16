Angriff auf EU-Land? Geheimdienste warnen vor russischer Eskalation

Während Trump auf Frieden hofft, deuten Signale aus Moskau in eine ganz andere Richtung – mit weitreichenden Folgen für Europa.

Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt derzeit keinerlei Bereitschaft zu Friedensverhandlungen – im Gegenteil: Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf drei dem Kreml nahestehende Personen stützt, bereitet er eine weitere Eskalation des Krieges vor. Als Auslöser gelten ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien und Hafenanlagen. Zwei der Insider gehen davon aus, dass Putin den Konflikt in den kommenden Monaten gezielt verschärfen wird; einer von ihnen sprach von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“ einer Eskalation.

Damit stehen diese Einschätzungen in direktem Widerspruch zu den jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der erklärt hatte, Putin wolle den Krieg beenden. Trump hatte zuvor sowohl mit Putin als auch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert und Selenskyj darüber hinaus beim NATO-Gipfel getroffen.

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Angriff auf NATO?

Beunruhigende Signale kommen auch aus ukrainischen Regierungskreisen. Geheimdienstberichte legen nahe, dass Putin neue Militäroperationen oder gar einen Angriff auf ein weiteres europäisches Land in Betracht zieht. Russische Militärexperten diskutieren unterdessen öffentlich über eine mögliche Ausweitung des Krieges, wobei NATO-Stützpunkte in den baltischen Staaten als potenzielle Ziele genannt werden.

Der frühere Mitarbeiter des russischen Verteidigungsministeriums, Andrei Ilnizki, schrieb, dass eine weitere Phase des Konflikts Angriffe auf NATO-Basen im Baltikum und in Rumänien sowie auf europäische Rüstungsbetriebe umfassen könnte, die Waffen für die Ukraine produzieren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies diese Darstellung auf Nachfrage nicht zurück und erklärte, Russland müsse seine Sicherheit stärken.

Der Militärexperte Jack Watling von der Londoner Denkfabrik RUSI hält einen offenen Krieg Russlands gegen die NATO dennoch für unwahrscheinlich. Seiner Analyse zufolge könnten begrenzte Angriffe vielmehr darauf ausgerichtet sein, das Bündnis in der Frage einer gemeinsamen Reaktion zu spalten. Zugleich könnte eine Konfrontation mit der NATO Putin innenpolitisch als Rechtfertigung für eine neuerliche Mobilmachung dienen.

Donezk im Fokus

Die Kämpfe im Osten der Ukraine gehen derweil unvermindert weiter. Aus Kreml-Kreisen verlautet, Putin halte daran fest, den noch unter ukrainischer Kontrolle stehenden Teil der Region Donezk zu erobern.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Anfang 2022 wurden nach Angaben des US-Forschungsinstituts CSIS rund zwei Millionen Soldaten getötet, verwundet oder gelten als vermisst – darunter schätzungsweise 1,4 Millionen russische Soldaten.