Putin gehen die Soldaten aus – Sorge vor neuer Mobilmachung wächst

Hunderttausende Tote, sinkende Rekrutenzahlen und Gerüchte über eine neue Mobilmachung: Russlands Armee steht zunehmend unter personellem Druck.

In Russland wird erneut über eine mögliche Mobilisierungswelle spekuliert. Die unabhängigen russischen Medien „Verstka“ und „iStories“ berichteten Ende Juni unter Berufung auf Quellen aus der Präsidialverwaltung und den Sicherheitsbehörden, dass verschiedene Szenarien diskutiert würden. Als möglicher Zeitpunkt gilt demnach der Oktober – unmittelbar nach der russischen Dumawahl vom 18. bis 20. September 2026.

Eine endgültige Entscheidung soll allerdings noch nicht gefallen sein. Hintergrund der Diskussionen sind laut den Medienberichten sinkende Rekrutenzahlen und der anhaltend hohe Personalbedarf der russischen Streitkräfte. Im ersten Quartal 2026 sollen nur noch rund 800 Menschen pro Tag einen Militärvertrag unterschrieben haben – der niedrigste Wert seit drei Jahren.

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Wie hoch Russlands Verluste tatsächlich sind, lässt sich während des laufenden Krieges nicht zweifelsfrei feststellen. Der ukrainische Generalstab bezifferte die russischen Personalverluste bis zum 15. Juli 2026 auf rund 1,42 Millionen Soldaten. Die Zahl umfasst nach ukrainischer Darstellung Getötete und Verwundete und kann nicht unabhängig vollständig überprüft werden.

Eine gemeinsame Recherche des russischsprachigen BBC-Dienstes und des unabhängigen Portals Mediazona konnte bislang die Namen von mehr als 230.000 getöteten russischen Militärangehörigen ermitteln. Da viele Todesfälle nicht öffentlich bekannt werden, gehen die Journalisten von einer erheblich höheren tatsächlichen Zahl aus. Eine statistische Analyse von Mediazona und Meduza kam für Ende 2025 auf rund 352.000 gefallene russische Männer. Britische Geheimdienste schätzten die Zahl der russischen Kriegstoten im Juni 2026 sogar auf annähernd 500.000.

Nur wenige Minuten an bestimmten Frontabschnitten?

Besonders hoch soll das Risiko für russische Soldaten in den von Drohnen überwachten Frontzonen sein. Russische Militärblogger behaupten, dass neu eingesetzte Soldaten an bestimmten Abschnitten nach ihrer Ankunft durchschnittlich nur etwa 20 bis 35 Minuten überleben. Der US-Sender CBS News griff diese Einschätzung Ende Juni auf, betonte jedoch, dass sie nicht unabhängig verifiziert werden konnte.

Fest steht, dass Drohnen mittlerweile einen erheblichen Teil der Verluste verursachen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden allein im März rund 34.000 russische Soldaten durch ukrainische Drohneneinsätze getötet oder schwer verwundet. Die ukrainische Seite spricht von 96 Prozent der in diesem Monat dokumentierten russischen Personalverluste.

Russland versucht unterdessen weiterhin, mit hohen Prämien, großflächiger Werbung und Rekrutierungskampagnen neue Vertragssoldaten zu gewinnen. Ob diese Maßnahmen ausreichen oder der Kreml nach der Dumawahl tatsächlich eine neue Mobilisierungswelle anordnet, bleibt vorerst offen.