KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Notruf

Großeinsatz: Person soll im Almkanal verschwunden sein

Großeinsatz: Person soll im Almkanal verschwunden sein
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Stundenlanger Großeinsatz im Almkanal – Taucher, Feuerwehr und Polizei suchten die ganze Nacht. Das Ergebnis ließ viele ratlos zurück.

In der Nacht auf Donnerstag waren Wasserrettung, Berufsfeuerwehr und Polizei im Almkanal im Salzburger Stadtteil Gneis zu einem Großeinsatz ausgerückt. Auslöser war ein Notruf von Passanten, die beobachtet haben wollten, wie eine Person am Abend offenbar bei der Surferwelle ins Wasser gestiegen und anschließend nicht mehr aufgetaucht war.

Erfolglose Suche

Die Einsatzkräfte schwammen den gesamten Almkanal ab und durchtauchten dabei auch die Wehren – ohne Erfolg: Eine vermisste Person konnte nicht gefunden werden. Gegen drei Uhr früh wurde der Sucheinsatz schließlich beendet.

Der Almkanal ist ein künstlich angelegtes Gewässer, das seit mehr als 800 Jahren die Stadt Salzburg mit Wasser vom Untersberg sowie aus der Königsseeache versorgt. Er verläuft im Süden von Salzburg-Stadt und gilt bei der Bevölkerung als viel genutzter Badeplatz.

Er verläuft im Süden von Salzburg-Stadt und gilt bei der Bevölkerung als viel genutzter Badeplatz.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Arbeiterkammer
Chef zahlte jahrelang zu wenig: Frau erhält tausende Euro zurück
| Haisichtung
Weißer Hai in der Adria? Experte ordnet Video ein
| Missbrauchsvorwürfe
Jüngstes Opfer war erst 17: Sechs Frauen zeigen Model-Boss an
| Synchronisation
Disney+ auf Kroatisch: Streaming-Riese startet großes Sprachupdate
| Luftqualität
Giftiger Rauch über Toronto: Veranstaltungen zum WM-Finale abgesagt
MEHR AKTUELLE NEWS