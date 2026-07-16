Großeinsatz: Person soll im Almkanal verschwunden sein

Stundenlanger Großeinsatz im Almkanal – Taucher, Feuerwehr und Polizei suchten die ganze Nacht. Das Ergebnis ließ viele ratlos zurück.

In der Nacht auf Donnerstag waren Wasserrettung, Berufsfeuerwehr und Polizei im Almkanal im Salzburger Stadtteil Gneis zu einem Großeinsatz ausgerückt. Auslöser war ein Notruf von Passanten, die beobachtet haben wollten, wie eine Person am Abend offenbar bei der Surferwelle ins Wasser gestiegen und anschließend nicht mehr aufgetaucht war.

Erfolglose Suche

Die Einsatzkräfte schwammen den gesamten Almkanal ab und durchtauchten dabei auch die Wehren – ohne Erfolg: Eine vermisste Person konnte nicht gefunden werden. Gegen drei Uhr früh wurde der Sucheinsatz schließlich beendet.

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Der Almkanal ist ein künstlich angelegtes Gewässer, das seit mehr als 800 Jahren die Stadt Salzburg mit Wasser vom Untersberg sowie aus der Königsseeache versorgt. Er verläuft im Süden von Salzburg-Stadt und gilt bei der Bevölkerung als viel genutzter Badeplatz.

Er verläuft im Süden von Salzburg-Stadt und gilt bei der Bevölkerung als viel genutzter Badeplatz.