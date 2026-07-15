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Vermisster Bub taucht er hunderte Kilometer entfernt in Vorarlberg auf

Vermisster Bub taucht er hunderte Kilometer entfernt in Vorarlberg auf
FOTO: LPD OÖ
1 Min. Lesezeit |

Tagelang fehlte jede Spur – kein Handy, kein Geld, kein Hinweis. Jetzt ist der 14-Jährige wieder da.

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Naarn im Bezirk Perg in Oberösterreich, der seit mehreren Tagen als vermisst galt, ist in Vorarlberg wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen bekannt gab, tauchte der Bub bereits am Dienstagabend wieder auf.

Über die näheren Umstände seines Verschwindens sowie darüber, wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten hatte, ist bislang nichts bekannt.

Spurloses Verschwinden

Der Jugendliche hatte sein Elternhaus in Naarn am Samstag verlassen – ohne Mobiltelefon, ohne Geldbörse und ohne jemandem mitzuteilen, wohin er sich begeben wollte. Noch am selben Abend erstattete sein Vater bei der Polizei eine Vermisstenanzeige.

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