Als erste europäische Hauptstadt: Wien unterzeichnet Ausstieg aus Gas

Wien setzt ein Zeichen und steht damit als erste europäische Hauptstadt für einen radikalen Kurswechsel in der Energiepolitik.

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hat als erster Vertreter einer europäischen Hauptstadt die Greenpeace-Deklaration für den Ausstieg aus fossilem Gas unterzeichnet. Das erklärte Ziel: bis 2040 die gesamte Energieversorgung der Stadt auf erneuerbare Quellen umzustellen und Wien damit klimaneutral zu machen.

Wiens Gasausstieg

Mit diesem Schritt bekräftigt Wien seinen Kurs, die Wärmeversorgung schrittweise von fossilem Gas zu lösen. Czernohorszky macht dabei keinen Hehl aus seiner Überzeugung: „Solange wir mit Gas und Öl heizen, sind wir dank internationalem Säbelrasseln und Kräftemessen auch ständig schwankenden und vor allem steigenden Energiepreisen ausgeliefert.“

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Nur der konsequente Umstieg auf heimisch produzierte Energie schaffe langfristig stabile Preise und eine gesicherte Versorgung – so der Stadtrat wörtlich: „Nur heimisch produzierte Energie garantiert stabile Preise und eine sichere Versorgung.“ Flankiert wird dieser Kurs durch bereits bestehende Instrumente wie den Wiener Klimafahrplan, das Wiener Klimagesetz sowie den Wärmeplan 2040. Auch die Kühlfunktion moderner Heizsysteme hebt Czernohorszky hervor: „Der Gasausstieg ist auch dafür der beste Weg, da Wärmepumpen und Co. heutzutage nicht nur heizen, sondern auch kühlen können.“

Signal für Städte

Für Greenpeace kommt der Wiener Entscheidung weit über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung zu. Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace Österreich, sieht darin ein Signal an Städte weltweit: „Fossile Energien heizen die Klimakrise an und halten uns in einer gefährlichen Abhängigkeit von autokratischen Staaten.“

Wien solle als Vorbild dienen, um die Energiewende auf kommunaler Ebene voranzutreiben. Czernohorszky selbst verweist auf die bundespolitische Dimension: „Mit dem Bundes-Klimagesetz ist ein wichtiger Schritt gelungen. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“ Neben Wien hat auch die westukrainische Stadt Chortkiv die Greenpeace-Deklaration unterzeichnet.