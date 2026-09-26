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Kinder überqueren Straße – Siebenjährige von Auto erfasst

Kinder überqueren Straße – Siebenjährige von Auto erfasst
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Freitagvormittag, eine Bundesstraße, eine Gruppe Kinder – und ein Moment, der für ein Mädchen folgenreich endet. Auf der B99 in Eisentratten wurde am Freitagmittag ein siebenjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt.

Gegen 11:30 Uhr überquerte eine Gruppe von Kindern die B99 in Eisentratten. Eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau war mit ihrem Pkw unterwegs, als die Kinder die Fahrbahn betraten. Während die übrigen Kinder beim Anblick des herannahenden Fahrzeugs stehen blieben, reagierte die Siebenjährige zu spät – sie wurde vom Auto erfasst und erlitt leichte Verletzungen.

Notarzt & Klinikum

Sowohl die Fahrerin als auch weitere Ersthelfer kümmerten sich unmittelbar nach dem Unfall um das verletzte Kind. Der Notarzthubschrauber RK1 wurde angefordert und das Mädchen noch vor Ort notärztlich versorgt. Anschließend brachte man sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Villach.

Die Mutter des Mädchens bestätigte den Gesundheitszustand ihrer Tochter. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und unterzog die Fahrerin einem Alkotest, der negativ ausfiel. Weitere Einzelheiten zum genauen Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.

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