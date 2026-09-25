Schnee zu teuer: Skigebiet nach 50 Jahren am Ende

50 Jahre Skibetrieb, dann das Aus: Ein steirisches Skigebiet zieht die Konsequenzen – und zeigt, was viele kleine Lifte bedroht.

Nach rund fünf Jahrzehnten regulären Liftbetriebs ist für das Skigebiet Gaberl in der Steiermark Schluss mit dem klassischen Skibetrieb. Betreiber Thomas Gauss nannte gegenüber dem ORF Steiermark die Kosten für die künstliche Beschneiung als zentralen Grund: Diese hätten zuletzt rund die Hälfte des gesamten Umsatzes verschlungen. Ohne Kunstschnee sei ein verlässlicher Skibetrieb nicht mehr möglich, erklärte er. Ein kleiner Kinderlift soll dennoch erhalten bleiben, damit junge Skifahrer ihre ersten Schritte auf der Piste machen können.

Rückläufige Einnahmen

Ausschlaggebend für die Entscheidung war das Zusammenspiel aus hohen Beschneiungskosten und rückläufigen Einnahmen. Für kleinere Skigebiete wie Gaberl wiegt diese finanzielle Last besonders schwer. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Skifahrer spürbar zurückgegangen, was die wirtschaftliche Lage zusätzlich verschlechterte. Die großen Liftanlagen sind mittlerweile zum Verkauf ausgeschrieben, ihre weitere Verwendung bleibt offen.

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Appell an Besucher

Am Gaberl soll das Freizeitangebot trotz des Endes des großen Liftbetriebs nicht vollständig wegfallen. Langlaufen und Wandern werden weiterhin möglich sein. Thomas Gauss richtete zudem einen Appell an die Öffentlichkeit: Wer kleine Skigebiete erhalten wolle, müsse sie entsprechend unterstützen und auch besuchen.