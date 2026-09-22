Nur eine Stunde von Wien entfernt: Beliebtes Skigebiet sperrt endgültig zu

Ein Skigebiet kämpfte jahrelang ums Überleben – nun zieht der Betreiber die Konsequenzen aus zwei schneearmen Wintern.

Das Skigebiet Unterberg im Piestingtal stellt seinen Liftbetrieb dauerhaft ein. Als Gründe nennt der Betreiber die anhaltend milden Winter und den spürbaren Klimawandel. Da das Gebiet ausschließlich auf Naturschnee setzt und auf künstliche Beschneiung verzichtet, sei ein wirtschaftlich tragbarer Liftbetrieb dauerhaft nicht mehr möglich.

Endgültiges Aus

Die Skilift Unterberg GmbH hat die endgültige Schließung offiziell bekanntgegeben. In einer Mitteilung heißt es: „Schweren Herzens müssen wir als Geschäftsführer der Schilift Unterberg GmbH das endgültige Aus für unser Skigebiet bekannt geben.“ Obwohl das Gebiet im Jahr 2014 übernommen und vor der Schließung bewahrt worden war, hinterließen die klimatischen Veränderungen seither deutliche Spuren.

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In den beiden Wintersaisonen 2024/25 und 2025/26 konnte das Skigebiet keinen einzigen Tag öffnen. Auch österreichweit waren die Schneemengen zuletzt deutlich unterdurchschnittlich: Laut GeoSphere Austria lag die Schneemenge im Winter 2025/26 in allen Höhenlagen unter dem langjährigen Mittel. Erich Panzenböck erklärte gegenüber der „NÖN“: „Es war für uns nie ein Wirtschaftsprojekt, sondern ein Herzensprojekt.“ Zugleich verwies er darauf, dass es kaum noch schneie und die Situation künftig nicht besser werde.

Regionale Betroffenheit

Besonders in den Gemeinden Pernitz und Muggendorf wiegt die Nachricht schwer. Bürgermeisterin Elisabeth Hollinger aus Muggendorf fasste die Stimmung in der Region so zusammen: „Wir sind alle sehr traurig. Die Gemeinden waren immer stolz darauf, ein eigenes Skigebiet zu haben.“ Auch Hubert Postiasi, Bürgermeister von Pernitz, zeigte sich betroffen, fand aber nüchterne Worte: „Wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt leider nicht mehr.“

Dennoch soll der Unterberg als Winterziel nicht gänzlich wegfallen. Gemeinsam mit den Grundeigentümern arbeitet die Schilift Unterberg GmbH derzeit an einem Konzept für die künftige Nutzung durch Skitourengeher und Schneeschuhwanderer. Konkrete Details sollen in den kommenden Wochen auf der Website des Skigebiets veröffentlicht werden.