Skifahrer aufgepasst: Saisonkarten werden wieder deutlich teurer

Skifahren in Vorarlberg und am Arlberg wird in der kommenden Saison erneut teurer – bei mehreren großen Saisonkarten steigen die Preise um bis zu rund sechs Prozent.

Wer in der kommenden Wintersaison in Vorarlberg und am Arlberg regelmäßig auf der Piste unterwegs sein möchte, muss vielerorts tiefer in die Tasche greifen. Bei großen Saison- und Verbundkarten wie Ski Arlberg, dem Montafon Brandnertal WildPass und dem 3TälerPass steigen die Preise für 2026/27 je nach Angebot um rund drei bis sechs Prozent.

Steigende Skipreise

Besonders deutlich fällt die Verteuerung bei Ski Arlberg aus: Die Saisonkarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf 840 Euro und damit rund 6,3 Prozent mehr als die 790 Euro der vergangenen Saison. Nach Ende des Vorverkaufs werden für die reguläre Saisonkarte 1.272 Euro fällig.

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Auch der Montafon Brandnertal Winter-WildPass wird teurer. Die Wintersaisonkarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf nun 777 Euro statt bisher 738 Euro – ein Plus von 39 Euro beziehungsweise rund 5,3 Prozent. Für eine Familienkarte mit einem Erwachsenen und allen im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern werden künftig 971 Euro statt bisher 923 Euro fällig.

Beim 3TälerPass steigt der Vorverkaufspreis der Wintersaisonkarte für Erwachsene von 660 auf 682 Euro – ein Plus von 22 Euro beziehungsweise rund 3,3 Prozent. Die Jahreskarte kostet im Vorverkauf im Oktober 817 Euro und umfasst neben den Winterskigebieten unter anderem 14 Sommerbahnen, neun Freibäder, ein Hallenbad, eine Kletterhalle und eine Boulderhalle.

Neues Zusatzangebot

Neu ist dafür ein Zusatzangebot für Besitzer regulärer WildPass-Saison- und Jahreskarten: In vier Schweizer Partnergebieten können sie jeweils drei kostenlose Skitage nutzen – insgesamt also bis zu zwölf zusätzliche Skitage. Mit dabei sind Adelboden-Lenk, die Aletsch Arena, Engelberg-Titlis und die Jungfrau Ski Region. Ausgenommen sind unter anderem spezielle oder ermäßigte Tarife wie die Montag-bis-Freitag-Karte.