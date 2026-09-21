Bratislava wird zur Bühne für Serbiens großen Auftritt – und die EXPO 2027 Belgrad ist dabei weit mehr als ein Reiseanlass.

In Bratislava ist die internationale „Visit Serbia“-Roadshow unter der Schirmherrschaft der EXPO 2027 Belgrad offiziell gestartet worden. Slowakische Reisebüros und Wirtschaftsvertreter kamen zusammen, um die bilateralen Beziehungen zwischen Serbien und der Slowakei weiter auszubauen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Weltausstellung 2027 in Belgrad – ein Großereignis, bei dem die Slowakei als erstes Land überhaupt den Teilnahmevertrag unterzeichnete. Bis Mitte September 2026 haben mehr als 140 Länder ihre Teilnahme an der EXPO 2027 Belgrad bestätigt – ein neuer Rekord, der die bisherige Höchstmarke von 117 teilnehmenden Ländern bei der Expo 2017 in Astana übertrifft.

Die enge Kooperation beider Staaten spiegelt sich auch in den Handelszahlen wider: Serbien gilt als bedeutendster Handelspartner der Slowakei im gesamten Westbalkan, das bilaterale Handelsvolumen belief sich im Jahr 2025 auf knapp 1,3 Milliarden Euro – ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Starke Partnerschaft

Igor Kovacevic, Executive Director der EXPO 2027 Belgrad, unterstrich bei der Veranstaltung den besonderen Stellenwert der slowakisch-serbischen Partnerschaft. „Die Slowakei war das erste Land, das den Teilnahmevertrag für die EXPO 2027 Belgrad unterzeichnet hat“, sagte er. Lukáš Parízek, Commissioner General der Slowakei für die EXPO 2027 Belgrad, verwies seinerseits auf die wirtschaftlichen Perspektiven, die eine aktive Beteiligung an der Weltausstellung eröffnet.

Die Roadshow dient dabei als konkretes Format, um gemeinsame Reiserouten zu entwickeln und die touristische Vielfalt Serbiens einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Touristische Ziele

Ziel der Roadshow ist es, slowakische Reisebüros dazu zu bewegen, serbische Reiseziele – darunter historische Stätten, Thermalbäder und regionale Kulinarik – aktiv in ihr Angebot aufzunehmen. Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL, betonte dabei die strategische Dimension des Formats: „Die EXPO 2027 Belgrad ist weit mehr als eine 93-tägige internationale Veranstaltung.“

Die Weltausstellung biete eine internationale Bühne, auf der neue Partnerschaften entstehen und Destinationen nachhaltig an Sichtbarkeit gewinnen könnten – ein Impuls, der weit über die Laufzeit der Veranstaltung hinauswirken und die wirtschaftlichen wie touristischen Verbindungen zwischen Serbien und der Slowakei langfristig stärken soll.