Sonne, Sturm und Schauer: Bora-Warnung für Kroatien

Sonne, Wind und Schauer – Kroatien präsentiert sich heute von seiner unberechenbaren Seite. Besonders an der Küste lauert eine unsichtbare Gefahr.

Das Wetter in Kroatien zeigt sich heute von seiner launischen Seite: Ein Mix aus Sonne, Wolken und Wind bestimmt das Bild – mit deutlichen Unterschieden zwischen Küste und Landesinneren.

Im Binnenland bleibt es überwiegend trocken, wechselnde Bewölkung und gelegentliche Aufheiterungen wechseln sich ab. Im Süden des Landes ist am Nachmittag jedoch mit kurzen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich im Landesinneren zwischen 20 und 25 °C, in Zagreb sind Werte zwischen 22 und 24 °C zu erwarten.

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Starke Bora möglich

An der Adria präsentiert sich das Wetter deutlich wärmer: Die Thermometer klettern auf 27 bis 30 °C. Allerdings macht sich dort auch der Wind deutlich bemerkbar. Die Bora weht mäßig bis stark, im Bereich des Velebit-Gebirges sind stürmische Böen möglich.

Auch im übrigen Land ist der Wind ein bestimmender Faktor – er kommt überwiegend aus Nord und Nordost, im Osten gelegentlich auch aus Nordwest. Wer heute an die kroatische Adria-Küste fährt oder dort unterwegs ist, sollte die Windverhältnisse im Blick behalten.

Besonders im Velebit-Gebiet können die Bora-Böen erhebliche Stärke erreichen und den Aufenthalt im Freien sowie die Fahrt auf exponierten Straßenabschnitten erschweren. Der kroatische Wetterdienst DHMZ hat für die Velebit-Region eine gelbe Warnstufe wegen Bora ausgegeben – in den Vormittags- und Abendstunden sind örtlich stürmische Böen mit mehr als 65 km/h möglich. Für den Velebit-Kanal meldet der DHMZ nordöstlichen Wind von 65 bis 100 km/h.

Auch die Möglichkeit vereinzelter Schauer – vor allem im kroatischen Süden – sollte man nicht unterschätzen, selbst wenn zwischendurch die Sonne scheint.