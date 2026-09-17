Alarm in der Adria: Giftiger Kugelfisch erreicht Rijeka

Ein kroatischer Angler zog in der Kvarner-Bucht etwas aus dem Wasser, das Experten sofort alarmierte – und das Mittelmeer verändert.

In der Kvarner-Bucht bei Rijeka zog ein kroatischer Angler diese Woche einen ungewöhnlichen Fang aus dem Wasser: einen Hasenkopf-Kugelfisch – eine hochgiftige invasive Art, die im Mittelmeer zunehmend auf sich aufmerksam macht. Wie der „Kristijan Antic Blog“ berichtete, erkannte der Mann sofort, dass es sich um kein gewöhnliches Tier handelte. Der Fisch wurde daraufhin von Mitarbeitern des Naturhistorischen Museums Rijeka übernommen und für wissenschaftliche Zwecke sichergestellt.

Gefährliches Nervengift

Was den Hasenkopf-Kugelfisch so gefährlich macht, ist das in seinem Körper enthaltene Nervengift Tetrodotoxin – eine Substanz, die selbst in geringen Mengen schwere Vergiftungserscheinungen auslösen kann. Experten raten mit Nachdruck davon ab, diesen Fisch zu verzehren. Doch auch lebend ist er nicht harmlos: Sein kräftiger Kiefer ist in der Lage, tiefe Fleischwunden zu verursachen. Bei einem Biss ist umgehende medizinische Behandlung unerlässlich.

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Ausbreitung im Mittelmeer

Ursprünglich beheimatet im Indischen und Pazifischen Ozean, gelangte der Tropenfisch vermutlich über den Suezkanal ins Mittelmeer – und fühlt sich dort offenbar zunehmend wohl. Seit seiner ersten dokumentierten Sichtung in Kroatien im Jahr 2012, damals in Dubrovnik, hat sich die Art stetig weiter ausgedehnt. Laut einer Studie von Forschern der Juraj-Dobrila-Universität Pula und des Instituts für Ozeanographie und Fischerei in Split wurden insgesamt acht Exemplare dieser Art in der kroatischen Adria dokumentiert – davon fünf gefangene und zwei von Fischern beobachtete Tiere, überwiegend im südlichen und mittleren Teil der Küste. Steigende Wassertemperaturen sowie menschliche Eingriffe in das maritime Ökosystem begünstigen diese Entwicklung.

Für die lokale Fischerei bedeutet das nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Belastung: Der Fisch beschädigt Fanggeräte und dezimiert andere Meeresbewohner.