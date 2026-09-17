Neuer Park in Wien-Favoriten eröffnet

Favoriten wächst – und wird grüner: Ein neuer Park bringt Schatten, Wasser und Natur in den dicht besiedelten Bezirk.

Im Wiener Gemeindebezirk Wien-Favoriten ist eine neue Grünanlage entstanden: Der Violapark erstreckt sich über eine Fläche von 6.200 Quadratmetern und steht der Bevölkerung ab sofort als Erholungs- und Naturraum zur Verfügung. Im Zuge der Anlage wurden 57 Bäume neu gepflanzt sowie mehr als 1.000 Sträucher gesetzt.

Ausstattung & Angebote

Wer den Park besucht, findet unter anderem einen rund 500 Quadratmeter großen Spielbereich vor, der mit Schaukeln, einem Dreh-Karussell und einem Klettergerüst in Form einer Krokusblüte ausgestattet ist. Ein Brunnen mit Wasserlauf sorgt bei sommerlicher Hitze für Abkühlung.

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Ergänzt wird das Angebot durch eine 1.400 Quadratmeter große Blumenwiese, die als Lebensraum für Insekten angelegt wurde, sowie durch Sitzmöglichkeiten und eine Pergola.

Favoriten wird grüner

Bezirksvorsteher Marcus Franz ordnet den Violapark in eine Reihe von Grünprojekten ein, die in Wien-Favoriten in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden. Dazu zählen unter anderem der Tangentenpark sowie die Grünanlagen im Sonnwendviertel. „Die Parkoffensive der vergangenen Jahre […] kann sich sehen lassen“, so Franz.

Diese Maßnahmen sollen die Lebensqualität im Bezirk nachhaltig verbessern und der vielfältigen Wiener Bevölkerung zugutekommen. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bezeichnete den neuen Park als „klimafitte Grünoase für Flora und Fauna.“