KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schengen-Kurs

Neuer Grenzübergang: Montenegro und BiH planen gemeinsame Kontrollen

Neuer Grenzübergang: Montenegro und BiH planen gemeinsame Kontrollen
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Balkanstaaten rücken enger zusammen – mit konkreten Plänen, die Grenzen zwischen ihnen spürbar durchlässiger zu machen.

Montenegro und Bosnien-Herzegowina wollen ihren gemeinsamen Grenzverkehr ausbauen und vereinfachen. Bei der sechzehnten Sitzung der gemischten Kommission beider Länder, die in Podgorica stattfand, standen neue gemeinsame Grenzübergänge im Mittelpunkt der Beratungen. Neben den bestehenden Übergängen Vracenovici–Deleusa und Zupci–Sitnica soll künftig auch ein neuer Übergang zwischen Pluzine und Foca den Grenzverkehr entlasten.

Neuer Übergang geplant

Das montenegrinische Innenministerium arbeitet bereits an der Dokumentation für den geplanten Übergang Scepan Polje–Hum. Dessen Errichtung wird eng mit dem laufenden Bau einer Brücke über die Tara koordiniert. Für die Planung der notwendigen Zufahrtsstraßen wurde ein Vertrag unterzeichnet, der eine Fertigstellungsfrist von neun Monaten vorsieht.

Auf der Sitzung unterstrichen die Vertreter beider Seiten die Bedeutung gemeinsamer Grenzkontrollen – sowohl im Hinblick auf die europäische Integration als auch auf die künftige Einbindung in den Schengen-Raum. Gemeinsame Kontrollen, so wurde betont, vereinfachen und beschleunigen die Abfertigungsverfahren, ermöglichen eine effizientere Nutzung der vorhandenen Ressourcen und stärken die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden bei der Kriminalitätsbekämpfung.

Erleichterungen für Grenzregionen

Konkrete Erleichterungen bringt das bestehende Abkommen über Grenzübergänge bereits für Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregionen: Mit entsprechenden Ausweisdokumenten können sie neben den zwei Hauptübergängen auch 18 weitere Übergangsstellen nutzen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Jugendschutz
Stocker macht Schluss: Unter 14-Jährige bald ohne Instagram & Snapchat
| Änderungen
Altersteilzeit: Warum der Start vor Jahresende einen Unterschied macht
| 15.000 Euro Freibetrag
Aktivpension ab 2027: Österreich belohnt Pensionisten im Job – so funktioniert das neue Modell
| Zusatztermin
Samstag ausverkauft: Jala Brat & Buba Corelli spielen in Wien auch am Freitag, mit Special Guest
| Euro 7
Euro 7 ab November 2026: Was sich für Autofahrer in Österreich ändert
MEHR AKTUELLE NEWS