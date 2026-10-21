Musk plant nächsten Mega-Deal: SpaceX und Tesla vor Fusion?

SpaceX schreibt erstmals schwarze Zahlen und Elon Musk denkt bereits über den nächsten großen Schachzug nach.

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat im dritten Quartal 2026 erstmals seit seinem Börsengang einen Nettogewinn ausgewiesen. Unterm Strich blieben 4,40 Milliarden US-Dollar – ein bemerkenswerter Umschwung gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem noch ein Verlust von 1,05 Milliarden Dollar zu Buche geschlagen hatte.

KI-Sparte wächst

Ausschlaggebend für diesen Turnaround war vor allem das rasante Wachstum der konzerneigenen KI-Sparte. Der Gesamtumsatz legte um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar zu. Den weitaus größten Anteil daran trug die Einheit „Super Intelligence“ mit einem Erlös von 7,56 Milliarden Dollar – ein Plus von 830 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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Musk kommentierte die Entwicklung mit den Worten: „Ich habe noch nie etwas so schnell wachsen sehen.“ Parallel dazu verdoppelte der Satelliteninternetzugang Starlink nahezu seine Nutzerbasis: Die Zahl der Abonnenten kletterte von 7,2 auf 13,6 Millionen.

SpaceX-Tesla-Fusion

Neben den Quartalszahlen äußerte sich Musk auch zu möglichen strukturellen Veränderungen auf Unternehmensebene. Zur Debatte steht eine Zusammenführung von SpaceX und Tesla – beide Konzerne haben eigens Sonderausschüsse eingesetzt, um diese Option zu evaluieren. Konkrete Beschlüsse wurden bislang nicht gefasst.

Musk bekräftigte, er halte eine solche Transaktion grundsätzlich für sinnvoll: „Ich glaube, dass es viele Vorteile hätte, die Unternehmen zusammenzuführen.“ Zugleich verwies er auf die hohen Anforderungen, die eine Umsetzung mit sich brächte: Eine Mehrheit von 50 Prozent aller Aktionäre müsste dem Vorhaben zustimmen – das sei „eine ziemlich hohe Hürde“.