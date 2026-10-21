Schnelles Internet per Satellit auch in den entlegensten Winkeln Bosnien-Herzegowinas. Starlink macht es ab sofort möglich.

Starlinks Satelliteninternetdienst ist ab sofort in Bosnien-Herzegowina verfügbar. Der Dienst richtet sich vor allem an Haushalte und Unternehmen in ländlichen und schwer zugänglichen Regionen, die bislang keinen stabilen Internetzugang hatten.

Pakete & Preise

Für Privathaushalte stehen drei Pakete mit unbegrenztem Datenvolumen zur Wahl: Das Einstiegspaket mit 100 Mbps schlägt mit 68 Konvertible Mark monatlich (ca. 35 €) zu Buche, das mittlere Paket mit 200 Mbps kostet 88 KM (ca. 45 €), und das leistungsstärkste Modell – „Residential Max“ – bietet Geschwindigkeiten ab 400 Mbps aufwärts für 108 KM (ca. 55 €) im Monat. Die notwendige Hardware wird von den Nutzenden selbst installiert und ist um 683 KM erhältlich.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wer das Internet auch auf Reisen nutzen möchte, kann zwischen zwei Roam-Paketen wählen: „Roam 100GB“ ist ab 88 KM monatlich verfügbar und umfasst 100 Gigabyte schnelles Datenvolumen, während „Roam Unlimited“ für 186 KM unbegrenzte Konnektivität bietet. Beide Optionen sind in mehr als 160 Ländern weltweit einsetzbar.

Geschäftskunden-Angebot

Für Geschäftskunden hält Starlink sogenannte Local-Priority-Pakete bereit, die dem Datenverkehr im Netz Vorrang einräumen. Das kleinste Paket mit 50 Gigabyte startet bei 59 KM monatlich, das umfangreichste mit zwei Terabyte liegt bei 572 KM. Wie das Portal Klix berichtet, zielt Starlink damit vor allem auf ländliche und bergige Regionen ab, die von Kabel- und Glasfasernetzen nicht erreicht werden, sowie auf Unternehmen, die eine zuverlässige Backup-Verbindung benötigen.