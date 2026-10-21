Haare verfingen sich im Poolfilter – Mädchen reanimiert

Ein Poolbesuch endet für ein Mädchen im kroatischen Rabac beinahe tödlich – zwei Fremde verhindern das Schlimmste.

In einem Hotelpool im kroatischen Badeort Rabac kämpfte ein zehnjähriges Mädchen aus Bosnien-Herzegowina ums Überleben. Die Haare des Kindes hatten sich in einem Wandfilter des Pools verfangen und hielten es unter Wasser fest. Gegen zehn Uhr morgens ging bei der Polizei in Labin ein Notruf ein, der die Beamten sofort alarmierte.

Rettung in letzter Sekunde

Dass der Unfall glimpflich ausging, ist zwei beherzten Menschen zu verdanken: Ein Familienmitglied und ein Hotelgast erkannten die Notlage und sprangen ohne zu zögern ins Wasser. Gemeinsam gelang es ihnen, das Mädchen rechtzeitig an die Oberfläche zu bringen und es noch vor Eintreffen des Rettungsteams zu reanimieren. Anschließend wurde das Kind per Hubschrauber in das Krankenhaus Rijeka geflogen.

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Ermittlungen aufgenommen

Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mädchens ist bislang nichts bekannt. Laut dem lokalen Portal IstraIN ist das Mädchen zehn Jahre alt. Die Polizei Labin hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.