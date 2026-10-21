Erste Bank erweitert George: Neue Funktion für Millionen Nutzer

Mobiles Internet im Ausland direkt über die Banking-App: Erste-Bank-Kunden können ab sofort eSIM-Datenpakete für mehr als 200 Länder und Regionen über George kaufen.

Die Banking-App George erweitert ihr Angebot um einen neuen Reiseservice. Private und KMU-Kunden der Erste Bank können ab sofort mobile eSIM-Datenpakete direkt in der App kaufen und aktivieren. Damit lässt sich das Smartphone im Ausland für mobiles Internet nutzen, ohne vor Ort eine zusätzliche SIM-Karte kaufen oder wechseln zu müssen.

In Österreich nutzen rund 2,6 Millionen Menschen George. In den kommenden Wochen soll die neue eSIM-Funktion laut Erste Bank auch für weitere Sparkassen-Kunden verfügbar werden. Aktuell ist der Service laut offizieller George-Hilfe bereits für Kunden der Erste Bank und der Salzburger Sparkasse freigeschaltet.

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Internet in mehr als 200 Ländern

Die neue Funktion ist im Discover-Bereich der George-App zu finden. Angeboten werden Datenpakete für mehr als 200 Länder und Regionen weltweit. Je nach Reiseziel können Nutzer zwischen Tarifen für einzelne Länder, größere Regionen oder einem globalen Paket wählen.

Die eSIM kann bereits vor der Abreise gekauft und auf einem kompatiblen Smartphone installiert werden. Bei den meisten Tarifen beginnt die Laufzeit erst, sobald sich das Gerät am Reiseziel mit einem unterstützten Mobilfunknetz verbindet.

Bestehende Nummer bleibt erhalten

Eine eSIM ist eine digitale Alternative zur klassischen SIM-Karte und kann parallel zur bereits vorhandenen Karte verwendet werden. Die über George angebotenen eSIM-Pakete sind reine Datentarife. Telefonate und SMS laufen weiterhin über die bisherige SIM-Karte und damit über die gewohnte Telefonnummer.

Voraussetzung ist ein entsperrtes Smartphone, das die eSIM-Technologie unterstützt. Für den Kauf und die Installation wird außerdem eine Internetverbindung benötigt.

Datenverbrauch direkt in George sichtbar

Nach dem Kauf können Nutzer in George sehen, welcher Tarif aktiv ist, wie viel Datenvolumen noch verfügbar ist und wann das Paket abläuft. Benachrichtigungen informieren zusätzlich über den aktuellen Verbrauch. Bei unterstützten Tarifen lässt sich weiteres Datenvolumen direkt nachkaufen.

Auch für Familien soll die Funktion praktisch sein: Laut Erste Bank können über ein Konto mehrere Datenpakete gekauft und verwaltet werden. So können beispielsweise vor einer gemeinsamen Reise mehrere Geräte mit passenden eSIM-Paketen ausgestattet werden.

Bezahlung vorerst über Apple Pay oder Google Pay

Die Bezahlung erfolgt derzeit über Apple Pay oder Google Pay. Laut Erste Bank soll zu einem späteren Zeitpunkt auch eine direkte Abbuchung vom Bankkonto möglich werden. Für die Nutzung der eSIM-Funktion selbst erhebt die Erste Bank nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Gebühren. Die Preise der jeweiligen Datenpakete werden vor dem Kauf in George angezeigt.

Technisch bereitgestellt wird der eSIM-Service vom externen Anbieter Pago. Der Kaufvertrag über das jeweilige Datenpaket kommt mit Pago zustande; Erste Bank und Sparkassen treten als Vermittler des Services auf.

Vor allem außerhalb der EU interessant

Besonders interessant ist das Angebot bei Reisen außerhalb des EU-Roamingraums, wo für mobile Datennutzung weiterhin hohe Zusatzkosten entstehen können. Innerhalb der EU beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraums gelten dagegen grundsätzlich die europäischen Roamingregeln, wodurch der eigene Mobilfunktarif in vielen Fällen ohne zusätzliche Roaminggebühren genutzt werden kann.

Vor dem Kauf eines eSIM-Pakets lohnt sich dennoch ein Preisvergleich mit dem eigenen Mobilfunkanbieter. Je nach Reiseziel und bestehendem Vertrag kann ein herkömmliches Roamingpaket günstiger oder bereits im Tarif enthalten sein.