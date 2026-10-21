85-Jährige am helllichten Tag ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Heller Tag, belebte Innenstadt und trotzdem entkam der Täter. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Mittwochvormittag wurde eine 85-jährige Frau in der Bregenzer Innenstadt Opfer eines Raubüberfalls. Ein junger Mann entriss ihr eine Papiertasche, in der sich wertvoller Schmuck befand, und flüchtete unerkannt.

Der Vorfall ereignete sich um 11:00 Uhr in der Bregenzer Innenstadt. Ein etwa 20-jähriger Mann riss der Seniorin eine Tasche aus den Händen, in der sich eine silberne Halskette mit einem kreuzförmigen Anhänger befand, und ergriff sofort die Flucht.

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Fahndung läuft

Die umgehend eingeleitete Fahndung, bei der mehrere Einsatzfahrzeuge sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, verlief bislang ohne Erfolg. Der gesuchte Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, mit dunklen, kurz geschnittenen Haaren und Bart.

Personen, die rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei zu melden. Die Polizeiinspektion Bregenz ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Wer Angaben zur Tat oder zum Aufenthaltsort des Täters machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 8120 zu melden.