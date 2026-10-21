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schwer verletzt

Einsatz auf Tiroler Gletscher: 14-Jähriger stürzt 30 Meter ab

Einsatz auf Tiroler Gletscher: 14-Jähriger stürzt 30 Meter ab
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein 14-jähriger Brite stürzt am Hintertuxer Gletscher 30 Meter in felsiges Gelände – der Fangzaun hielt nicht stand.

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr kam es am Hintertuxer Gletscher im Bezirk Schwaz in Tirol zu einem schweren Skiunfall. Ein 14-jähriger Brite verlor auf der roten Piste Nr. 3 beim Talfahren die Kontrolle über seine Ski, durchbrach einen Fangzaun und stürzte rund 30 Meter tief in felsiges Gelände. Der Jugendliche, der zu diesem Zeitpunkt im Rahmen einer Trainingsgruppe unterwegs war, erlitt dabei schwere Verletzungen an Rücken und Gesicht.

Die Pistenrettung übernahm die Erstversorgung vor Ort; anschließend wurde der Brite mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Innsbruck geflogen.

Risiken im Trainingsbetrieb

Der Vorfall verdeutlicht die Risiken, denen junge Skifahrer im Trainingsbetrieb ausgesetzt sein können. Gerade in anspruchsvollen Pistenabschnitten wie der roten Piste Nr. 3 kommt es in österreichischen Skigebieten immer wieder zu Unfällen. Experten empfehlen, Schutzvorrichtungen wie Fangzäune regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen und gezielte Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

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