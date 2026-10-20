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Schussattentat

Angeschossener Mann in Wien-Penzing: Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Angeschossener Mann in Wien-Penzing: Polizei bittet weiterhin um Hinweise
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Raubüberfall in Wien-Penzing endet mit einem Schuss – das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes.

In Wien-Penzing wurde ein 35-jähriger Mann nach einem Raubüberfall auf offener Straße in den Unterleib geschossen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag: Der Betroffene war zuvor gemeinsam mit einer weiteren Person in einer Wohnung von vier unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Als die beiden die flüchtenden Räuber verfolgten, fiel ein Schuss – der 35-Jährige wurde dabei getroffen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei wurde kurz vor 13.00 Uhr alarmiert. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung des Verletzten am Einsatzort, ehe er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, Gruppe Lehner, die wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt. Zum genauen Tatort sowie zur Anzahl der abgefeuerten Schüsse sind derzeit keine näheren Angaben verfügbar. Polizeisprecherin Julia Schick erklärte: „Das berichtete die Polizei am Dienstag nach der ersten Befragung des nicht lebensgefährlich Verletzten.“

Wer Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden. Die Ermittlungen sowie weitere Befragungen dauern an.

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