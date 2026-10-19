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Schussvorfall

Mann mit Schussverletzung in Wien-Penzing: Einsatz läuft auf Hochtouren

Mann mit Schussverletzung in Wien-Penzing: Einsatz läuft auf Hochtouren
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Schüsse in einer Wiener Wohnung – ein 35-Jähriger kämpft im Krankenhaus ums Leben. Das LKA ermittelt.

In Wien-Penzing wurde am Montag ein 35-jähriger Mann mit Schussverletzungen in einer Wohnung aufgefunden. Die Wiener Berufsrettung, die gegen 12.55 Uhr alarmiert worden war, entdeckte den Verletzten und veranlasste dessen sofortige Einlieferung ins Krankenhaus, wo er mit schweren Verletzungen behandelt wird. Angaben zur Identität des Mannes oder zu möglichen Hintergründen machten die Behörden bislang nicht.

Laufende Ermittlungen

Die Polizei ist weiterhin am Einsatzort tätig und versucht, den Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren. In einer offiziellen Aussendung hieß es, man wolle die Ermittlungen des Landeskriminalamtes nicht gefährden. Gegenüber dem Medium „Heute“ wurde zudem bestätigt, dass die Polizeikräfte sich aktuell noch vor Ort befinden würden.

Weitere Details zum Vorfall wurden bislang nicht veröffentlicht, während die Ermittlungen andauern.

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