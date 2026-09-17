Streit an Wiener Tankstelle eskaliert – ein Verletzter

Kurz vor Mitternacht gerät eine Wiener Tankstelle zum Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung – mit Verletzten und Großeinsatz.

Kurz vor Mitternacht eskalierte ein Streit an einer Tankstelle in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf. Laut einem Polizeisprecher kam es vor Ort zu gegenseitigen Körperverletzungen. Eine der beteiligten Personen trug dabei leichte Verletzungen davon.

Ermittlungen laufen

Die genauen Umstände, die zu dem Vorfall geführt haben, sind bislang ungeklärt. Die Behörden arbeiten an der Aufklärung des Falls. Auch die Rettungsdienste rückten rasch zum Einsatzort aus und versorgten die Beteiligten vor Ort.

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Als die Situation außer Kontrolle geriet, wurde die Polizei alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz, was auch eine Leserin des Portals „Heute“ bestätigte, die das Geschehen aus der Distanz verfolgte.

Was den Streit ursprünglich ausgelöst hat, ist weiterhin offen – die Ermittler gehen davon aus, in Kürze weitere Erkenntnisse gewinnen zu können.