Streit ums Ausweichen: Hundebesitzer würgt 51-Jährigen auf Gehsteig

Ein Gehsteig, zwei Hundebesitzer – und keiner will ausweichen. Was folgt, eskaliert innerhalb weniger Augenblicke zu einem handfesten Streit.

Mittwochfrüh gegen 6.45 Uhr kam es in der Saileräckergasse in Wien-Döbling zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern.

Ein 54-jähriger Österreicher soll dabei einen 51-jährigen Mann gewürgt haben, nachdem die beiden auf dem Gehsteig aneinandergeraten waren und keiner von ihnen ausweichen wollte. Der 51-Jährige wies anschließend Rötungen am Hals auf. Die Polizei wurde verständigt und nahm den Vorfall auf. Gegen den 54-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

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Passantin greift ein

Die Ehefrau des 51-Jährigen schilderte, dass der 54-Jährige während der Auseinandersetzung auch auf zwei ihrer Hunde getreten haben soll, obwohl er selbst mit einem Hund unterwegs gewesen sei. Eine vorbeikommende Passantin soll schließlich eingegriffen und den Mann dazu gebracht haben, von dem 51-Jährigen abzulassen. Nach Angaben der Ehefrau soll der Tatverdächtige anschließend noch gedroht haben: „Hast Glück, sonst hätte ich dich voll zusammengeschlagen.“

Auslöser des Streits soll nach bisherigen Angaben die Frage gewesen sein, wer auf dem Gehsteig ausweicht. Beide Männer sollen darauf beharrt haben, ihren Weg fortzusetzen. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.