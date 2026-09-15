Schlägerei am Reumannplatz: Zwei Frauen gehen aufeinander los

Raufen, Schreien, Hunde – am Reumannplatz verlor ein Dienstagmittag schnell die Kontrolle.

Am Dienstag wurde der Reumannplatz in Wien-Favoriten zum Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, die schließlich die Polizei auf den Plan rief.

Kurz vor 13 Uhr eskalierte ein lautstarker Streit zwischen den beiden Frauen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Zeugin schilderte, dass sich die Kontrahentinnen gegenseitig an den Haaren zogen und aufeinander einschlugen.

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Eskalation am Platz

Im Verlauf des Vorfalls weitete sich das Geschehen aus. Mehrere Passanten mischten sich ein, offenbar mit der Absicht, die Streithähne zu trennen. Zusätzlich erschien ein Mann mit einem Hund am Ort des Geschehens, was die Situation weiter anheizte.

Die Wiener Polizei wurde schließlich wegen einer aggressiven Person mit Hund alarmiert – als die Beamten eintrafen, war diese Person allerdings bereits nicht mehr vor Ort.

Was den Streit ursprünglich ausgelöst hat, ist bislang nicht geklärt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.