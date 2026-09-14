Dealer im Visier: Polizei schlägt am Reumannplatz, Keplerplatz und Gürtel zu

Vier Festnahmen, drei Einsätze, ein Samstag: In Favoriten und Ottakring ging die Wiener Polizei innerhalb weniger Stunden gegen mutmaßliche Drogendealer vor.

Bei drei Polizeieinsätzen am Samstag sind in Wien-Favoriten und Wien-Ottakring insgesamt vier Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden. Die Zugriffe erfolgten innerhalb weniger Stunden am Reumannplatz, am Keplerplatz und am Lerchenfelder Gürtel.

Den Auftakt bildete ein Zugriff am Reumannplatz gegen 17:05 Uhr. Nach mehreren Scheinkäufen nahmen die Beamten einen 16-jährigen slowakischen Staatsbürger fest, der mehrfach Marihuana verkauft haben soll. Ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger soll währenddessen die Umgebung beobachtet haben und wurde als mutmaßlicher Komplize ebenfalls festgenommen. Bei den Festnahmen und im Umfeld der beiden Verdächtigen wurden Marihuana und Kokain sichergestellt.

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Einsatz am Keplerplatz

Knapp zwei Stunden später, gegen 18:55 Uhr, rückte die Polizei am Keplerplatz ein. Dort wurde ein 37-jähriger Algerier beim Verkauf von Marihuana auf frischer Tat ertappt. Als er versuchte, die Drogen zu beseitigen, überwältigten ihn die Beamten mit körperlichem Einsatz.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass sich der Mann unrechtmäßig in Österreich aufhielt. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungsverbot für die Schutzzone Keplerplatz ausgesprochen.

Die Schutzzone am Keplerplatz ist durch eine aktuelle Verordnung der Landespolizeidirektion Wien festgelegt. Innerhalb einer solchen Schutzzone kann die Polizei Personen wegweisen und ihnen das Betreten verbieten, wenn aufgrund konkreter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie dort bestimmte Straftaten, etwa nach dem Suchtmittelgesetz, begehen werden. Wer trotz eines solchen Betretungsverbots die Schutzzone erneut betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dafür drohen bis zu 1.000 Euro Geldstrafe, im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro beziehungsweise bei Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

Ottakringer Abschlusseinsatz

Den Abschluss des Abends bildete ein Einsatz am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring gegen 22:20 Uhr. Ein 32-jähriger gambischer Staatsbürger soll einem zivilen Beamten rund 3,5 Gramm Marihuana verkauft haben. Bei seiner anschließenden Festnahme stellten die Polizisten zusätzlich rund 13 Gramm Marihuana, fünf Gramm Kokain, mehr als 16 Ecstasy-Tabletten sowie Bargeld sicher.

Die beiden am Reumannplatz festgenommenen Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht. In allen drei Fällen dauern die weiteren Ermittlungen an.