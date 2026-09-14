Schwammerl sammeln: Bis zu 30.000 Euro Strafe drohen

Endlich Schwammerl-Zeit – doch wer unvorbereitet in den Wald zieht, riskiert Strafen von bis zu 30.000 Euro.

Die Schwammerl-Saison hat in diesem Jahr ungewöhnlich spät Fahrt aufgenommen – die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen hat das Pilzwachstum erheblich verzögert. Wer nun in den Wald zieht, sollte die geltenden gesetzlichen Bestimmungen kennen, um unliebsame Konsequenzen zu vermeiden.

Strenge Mengengrenzen

Beim Pilzsammeln in Österreich gilt eine klare Mengenbegrenzung: Einzelpersonen dürfen täglich nicht mehr als 2 Kilogramm mitnehmen, für Gruppen liegt die Obergrenze bei insgesamt 8 Kilogramm. Wer sich nicht daran hält, riskiert empfindliche Strafen. In Kärnten können Verstöße mit bis zu 3.630 Euro oder einer Freiheitsstrafe von zwei Wochen geahndet werden.

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Noch deutlich höher fallen die Bußgelder in anderen Bundesländern aus: In Salzburg sind Strafen von bis zu 14.000 Euro möglich, in Tirol können gewerbsmäßige Sammler sogar mit bis zu 30.000 Euro zur Kasse gebeten werden.

In Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark gelten hingegen keine eigenen landesrechtlichen Spezialregelungen – hier greifen primär die bundesrechtlichen Bestimmungen des Forstgesetzes. Das unbefugte Sammeln von mehr als 2 Kilogramm wird mit Geldstrafen von bis zu 150 Euro geahndet, bei organisierten Pilzsammelveranstaltungen drohen sogar bis zu 730 Euro Geldstrafe oder bis zu eine Woche Freiheitsstrafe.

Zeitliche Einschränkungen

Neben den Mengengrenzen gibt es auch zeitliche und örtliche Einschränkungen, die je nach Bundesland variieren. In Salzburg, Tirol und Kärnten ist das Sammeln nur zwischen 7 und 19 Uhr erlaubt, in Vorarlberg gilt ein engeres Zeitfenster von 8 bis 17 Uhr. In Nationalparks sowie ausgewiesenen Schutzgebieten wie der Lobau oder dem Wienerwald ist das Pilzsammeln generell untersagt.

Bestimmte Arten genießen in Oberösterreich und Kärnten besonderen Schutz – darunter der Kaiserling (Amanita caesarea), der dort nicht gesammelt werden darf. Für Steinpilze und Eierschwammerln gilt in Kärnten zudem eine saisonale Beschränkung: Sie dürfen ausschließlich zwischen dem 15. Juni und dem 30. September geerntet werden.