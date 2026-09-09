Verhängnisvolle Trockenheit – NÖ startet Milliarden-Projekt für die Zukunft

176 Jahre Wettergeschichte, ein Rekordsommer – und Niederösterreich zieht daraus weitreichende Konsequenzen.

Niederösterreich steht vor einer der größten wasserwirtschaftlichen Herausforderungen der jüngeren Geschichte. Die vergangenen zwölf Monate markierten die trockenste Periode seit 176 Jahren, 91 Prozent der Grundwasserstände befinden sich auf einem niedrigen Niveau, und die Temperaturen lagen im Schnitt um 3,4 Grad Celsius über dem langjährigen Vergleichswert. Die Folgen dieser Entwicklung sind spürbar – und sie verlangen nach strukturellen Antworten.

Der Niederschlag liegt in Niederösterreich derzeit um bis zu 60 Prozent unter dem historischen Durchschnitt. Dennoch blieb die Trinkwasserversorgung im Sommer stabil: Rund 92 Prozent der Bevölkerung sind an das öffentliche Netz angeschlossen und wurden durchgehend versorgt. Martin Angelmaier vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung hält fest: „Die Wasserversorgung war den Sommer über stabil und ist auch jetzt gewährleistet.“

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Große Infrastrukturprojekte

Im Mittelpunkt der Planungen stehen rund 500 Infrastrukturprojekte – 200 davon befinden sich bereits in Umsetzung, weitere 300 sind für die kommenden zwei Jahre vorgesehen. Das Spektrum reicht von neuen Leitungsverbindungen über Hochbehälter bis hin zu Reservoirs. Die EVN Wasser plant bis zum Jahr 2055 insgesamt rund 775 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zu investieren – davon rund 400 Millionen Euro in etwa 150 neue Projekte und rund 375 Millionen Euro in die Sanierung des bestehenden Anlagenbestandes.

Als zentrales Vorhaben gilt die Waldviertel-Transportleitung, die das Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf über eine Strecke von 60 Kilometern mit Zwettl verbindet. Für diese Trinkwasser-Transportleitung beträgt das Investitionsvolumen rund 50 Millionen Euro.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf unterstreicht die Bedeutung dieser Infrastruktur: „Hätten wir diese Leitung nicht gehabt, hätten wir heuer große Probleme gehabt.“ Darüber hinaus ist eine neue Verbindung zwischen dem Weinviertel und dem Industrieviertel geplant, von der künftig rund 120.000 Menschen profitieren sollen.

Strategische Planung

Die strategische Grundlage für diese Maßnahmen liefert unter anderem die Studie „Wasserschatz Österreichs“, die eine stärkere regionale Vernetzung als zentrales Instrument zur Vermeidung von Versorgungsengpässen ausweist. Bislang wurden 31 Trink- und Regenwasserpläne für Gemeinden fertiggestellt, 73 weitere befinden sich in Ausarbeitung.

Ergänzt werden die Infrastrukturmaßnahmen durch landwirtschaftliche Projekte und neue Methoden zur Klimaanpassung. Pernkopf betont dabei den übergeordneten Anspruch: „Wir müssen den Ist-Zustand objektiv beurteilen und daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.“ Ziel sei es, Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft, Industrie und Haushalten durch vorausschauende Planung zu vermeiden.