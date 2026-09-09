Unbekanntes Rinder-Virus in sieben Bundesländern – kein Impfstoff in Sicht

Ein neuartiges Virus breitet sich unter Rindern aus – und Experten rechnen bereits mit mehr.

Ein neuartiges Virus hat sich in Österreich unter Rindern ausgebreitet. Das sogenannte Shamonda-like-Virus, kurz SHLV, wurde hierzulande erstmals Mitte August 2026 nachgewiesen und ist seither in mehreren Bundesländern präsent.

Betroffen sind Rinderbestände in Vorarlberg, Oberösterreich, Tirol, Salzburg, der Steiermark, Kärnten und Niederösterreich. Als wahrscheinliche Überträger gelten Gnitzen – winzige, blutsaugende Insekten. Das Virus tritt derzeit ausschließlich bei Rindern auf.

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Bereits Anfang August war SHLV in Süddeutschland und der Schweiz bei Rindern festgestellt worden, bevor es Mitte des Monats Österreich erreichte.

Symptome & Behandlung

Bei infizierten Tieren können Fieber, Durchfall sowie ein deutlicher Rückgang der Milchleistung auftreten. Ob das Virus – ähnlich wie verwandte Erreger – bei trächtigen Tieren zu Fehlgeburten oder Missbildungen führen kann, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Eine gezielte medikamentöse Behandlung steht ebenso wenig zur Verfügung wie ein Impfstoff; die Therapie beschränkt sich auf unterstützende Maßnahmen. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hält fest: „Nach heutigem Wissensstand ist von keiner Gefährdung des Menschen durch diese Viren auszugehen.“ Untersuchungen dazu laufen jedoch weiterhin.

Eine Infektion mit SHLV ist in Österreich weder meldepflichtig noch mit behördlichen Bekämpfungsmaßnahmen verbunden, sodass ein positiver Nachweis aktuell keine amtlichen tierseuchenrechtlichen Konsequenzen für betroffene Betriebe hat.

Genetische Einordnung

Genetisch zeigt SHLV eine hohe Übereinstimmung mit dem Shamondavirus, das vor allem aus Afrika bekannt ist. Die Übertragungsweise ähnelt jener des Schmallenbergvirus sowie des Erregers der Blauzungenkrankheit.

In der Schweiz wurde das Erbgut des Virus zudem im Gehirn von Pferden nachgewiesen – ein bislang einzigartiger Befund. Die AGES betont: „Mit einer weiteren Ausbreitung ist zu rechnen.“