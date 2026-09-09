Messer-Attacke im Supermarkt: Bauarbeiter überwältigen Killer mit Flaschen

Ein Messerangriff im Kassenbereich – und zwei Bauarbeiter, die in einer Sekunde alles riskieren.

In einem Supermarkt in der schleswig-holsteinischen Stadt Ratzeburg ist eine Frau bei einem Messerangriff ums Leben gekommen. Als Tatverdächtiger gilt ein 44-jähriger Deutscher.

Der Angriff ereignete sich gegen 15.50 Uhr im Kassenbereich eines Supermarkts in der Bahnhofsallee in Ratzeburg. Zwei Bauarbeiter, die den Vorfall beobachteten, griffen unmittelbar ein und schlugen den mutmaßlichen Täter mit Flaschen nieder, bevor sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festhielten.

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Couragierte Zeugen

Die beherzten Zeugen handelten rasch und verhinderten damit möglicherweise weitere Angriffe. Der Tatverdächtige wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Er wurde nach der Tat in das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck gebracht. Trotz des entschlossenen Eingreifens kam für das Opfer jede Hilfe zu spät – ein Notarzt konnte am Einsatzort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Im Anschluss an den Vorfall sperrten Einsatzkräfte das Umfeld des Supermarkts weiträumig ab. Ermittler sicherten umgehend Spuren am Tatort. Die Polizei betonte, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden habe. Zum Motiv des tödlichen Angriffs liegen bislang keine Erkenntnisse vor.