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Sensation perfekt – Apple enthüllt das erste Falt-iPhone der Geschichte

Sensation perfekt – Apple enthüllt das erste Falt-iPhone der Geschichte
Foto: Screenshot Apple Keynote, 9. September 2026, apple.com
1 Min. Lesezeit |

Apple hat am 9. September eine neue Ära eingeläutet – und die Erwartungen erfüllt.

Bei der Keynote im Steve Jobs Theater in Cupertino hat Apple seine neuesten Produkte vorgestellt. Im Mittelpunkt standen das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie das lange erwartete erste faltbare iPhone.

Faltbares iPhone

Das neue Falt-iPhone „iPhone Duo“, verfügt im geöffneten Zustand über ein 7,8-Zoll-Display und ein 5,5-Zoll-Außendisplay.

Auch technisch hat Apple nachgelegt: Die neuen Modelle setzen auf den A20-Pro-Chip und bieten Verbesserungen bei der Kamera. Besonders hoch fällt der Preis des faltbaren Modells aus, welches hierzulande wohl über 2.000 Euro kosten wird.

Weitere Neuheiten

Neben den iPhones präsentierte Apple die Apple Watch Series 12 und neue AirPods der fünften Generation. Auch im Smart-Home-Bereich gab es eine neue Produktvorstellung.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt John Ternus, der die Keynote erstmals als Apple-Chef leitete. Er hatte Tim Cook am 1. September 2026 als CEO abgelöst. Cook bleibt dem Unternehmen künftig als Executive Chairman des Verwaltungsrats erhalten.

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