Amazon dreht Kunden den Geldhahn zu – das ändert sich bald

Ein beliebtes Zahlungsmodell bei Amazon könnte bald der Vergangenheit angehören – und das früher als gedacht.

Einem der größten Online-Händler der Welt steht offenbar eine spürbare Änderung seiner Zahlungsmodalitäten bevor. Wie das Technikportal Caschys Blog berichtet, plant Amazon, die bislang angebotene Monatsabrechnung bis Ende 2026 schrittweise einzustellen und künftig jede Bestellung unmittelbar nach Aufgabe einzeln abzurechnen. Eine offizielle Bestätigung seitens Amazon steht bislang aus.

Monatsabrechnung entfällt

Konkret bedeutet die derzeitige Regelung, dass Kunden ihre gesamten Einkäufe eines Kalendermonats auf einer Sammelrechnung gebündelt erhalten und diese erst im darauffolgenden Monat begleichen – wahlweise per Überweisung oder SEPA-Lastschrift. Genau dieses Modell soll der schrittweisen Abschaffung zum Opfer fallen. Ist die Umstellung vollzogen, wird jede einzelne Bestellung sofort zur Zahlung fällig, womit der bisher gewährte Zahlungsaufschub entfällt.

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Alternativen verfügbar

Für Kunden besteht derzeit kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da Amazon die Umstellung weder offiziell angekündigt noch einen konkreten Zeitplan kommuniziert hat. Dennoch empfiehlt es sich, Mitteilungen des Unternehmens aufmerksam zu verfolgen, um bei einer etwaigen Änderung nicht unvorbereitet zu sein. Als weiterhin verfügbare Zahlungsalternativen stehen Lastschrift, Kredit- beziehungsweise Debitkarte sowie vorhandenes Gutscheinguthaben zur Auswahl.

Da Amazon bislang keine offizielle Stellungnahme zur Zukunft der Monatsabrechnung abgegeben hat, bleibt die Lage vorerst unklar. Kunden wird geraten, die Amazon-Website sowie offizielle Unternehmenskommunikation regelmäßig im Blick zu behalten.

Auch Technikportale wie Caschys Blog dürften etwaige Entwicklungen frühzeitig aufgreifen und darüber berichten.