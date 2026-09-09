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Führungswechsel

Neuer Apple-Chef, neues iPhone: Jetzt beginnt eine neue Ära

Neuer Apple-Chef, neues iPhone: Jetzt beginnt eine neue Ära
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein neuer Chef, ein faltbares iPhone und ein Betriebssystem-Sprung – Apple steht vor einem seiner bedeutsamsten Herbste seit Jahren.

John Ternus übernimmt das Ruder bei Apple und tritt damit die Nachfolge von Tim Cook an, der das Unternehmen jahrzehntelang geprägt hat. Der formelle CEO-Wechsel wurde am 1. September 2026 vollzogen – Tim Cook wechselte dabei in die Rolle des Executive Chairman. Am Mittwochabend absolviert Ternus seinen ersten öffentlichen Auftritt als CEO beim alljährlichen iPhone-Event des Konzerns.

iPhone 18 im Fokus

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das iPhone 18, das mit einer Reihe substanzieller Neuerungen aufwarten soll. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer weiterentwickelten Version von Apple Intelligence sowie auf der Einführung von iOS 27. Apple hat angekündigt, dass Apple Intelligence im Herbst mit iOS 27 für Nutzer verfügbar sein wird, die die Funktion auf unterstützten Geräten aktivieren.

Faltbares iPhone Ultra

Erstmals in der Unternehmensgeschichte plant Apple zudem den Markteintritt mit einem faltbaren Gerät. Das sogenannte iPhone Ultra soll diese neue Produktkategorie begründen – und dürfte preislich deutlich über vergleichbaren Android-Geräten liegen.

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