Comeback in den Wüstenstaat: Lufthansa startet wieder nach Dubai

Nach einer Pause kehrt die Lufthansa-Gruppe mit voller Kraft in den Nahen Osten zurück – mit einem ambitionierten Plan für Dubai.

Die Lufthansa-Gruppe wird ihre Flugverbindungen in die Vereinigten Arabischen Emirate Ende Oktober schrittweise wieder in Betrieb nehmen. Vorgesehen sind bis zu 36 wöchentliche Verbindungen nach Dubai, mit denen das Streckennetz der Gruppe im Nahen Osten ausgebaut werden soll. Die Flüge waren im April 2024 wegen der Eskalation der Gewalt in der Region vorübergehend ausgesetzt worden.

Schrittweise Wiederaufnahme

Den Anfang macht die Kernmarke Lufthansa: Am 25. Oktober werden die Flüge von München nach Dubai wieder aufgenommen, bereits einen Tag später folgen Verbindungen ab Frankfurt am Main. Die Konzerntöchter Swiss und Austrian Airlines schließen sich mit Abflügen ab Zürich beziehungsweise Wien an. Eurowings plant, ab November zusätzliche Verbindungen von Berlin, Stuttgart sowie Köln/Bonn in die Emirate anzubieten.

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Die Lufthansa-Gruppe weist darauf hin, dass die Sicherheitslage in der Region kontinuierlich und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden beobachtet wird, um den Schutz der Reisenden sicherzustellen.

Die Ausweitung des Streckenangebots wird als bedeutender Schritt zur Vertiefung der wirtschaftlichen und verkehrlichen Verbindungen zwischen Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewertet.