Vor den Augen der Kinder: Ehemann sticht 13 Mal auf Frau ein

13 Messerstiche, ein Streit und eine Ehe seit 30 Jahren – vor dem Wiener Landesgericht treffen zwei völlig gegensätzliche Wahrheiten aufeinander.

Ein 46-jähriger Afghane muss sich vor dem Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Der Fall hat in Wien erhebliches Aufsehen erregt.

Am 2. Mai kam es in Wien-Donaustadt zu dem Angriff: Der Beschuldigte stach mit einem acht Zentimeter langen Taschenmesser insgesamt 13 Mal auf seine Frau ein. Das Opfer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, konnte jedoch dank rascher notfallmedizinischer Versorgung gerettet werden. Vorausgegangen war ein Streit, in dessen Verlauf die Frau sich geweigert hatte, die Stadt zu verlassen.

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Gegensätzliche Bewertungen

Vor dem Wiener Landesgericht prallten zwei gegensätzliche Bewertungen der Tat aufeinander. Die Staatsanwältin sprach von einer „entsetzlichen Bluttat“ und einem „heimtückischen Angriff“, während Verteidigerin Iris Augendoppler die Tat als „emotionale Überforderung“ und „eskalierende Ausnahmesituation“ einordnete. Zum Tatzeitpunkt wies der Angeklagte einen Blutalkoholwert von 1,5 Promille auf – seine Zurechnungs- und Schuldfähigkeit war davon jedoch nicht beeinträchtigt. Bei einem Schuldspruch drohen ihm zehn bis zwanzig Jahre oder lebenslange Haft.

Der Angeklagte selbst gab an, „unabsichtlich“ zugestochen zu haben und „komplett außer Kontrolle“ gewesen zu sein. An die einzelnen Stiche habe er keine Erinnerung mehr, seine Frau sei „unschuldig“. Der Mann ist seit 30 Jahren mit ihr verheiratet, gilt als gut integriert und ist nicht vorbestraft. Schlafmangel, Alkohol sowie der Verdacht auf Untreue sollen zur Eskalation beigetragen haben.