Kinderschutz versagt? Meta schaltete Werbung mit mutmaßlichen Missbrauchsbildern

Hunderte Anzeigen, Tausende Betroffene – und mittendrin: Metas Werbeplattform. Ein neuer Bericht bringt den Konzern in Erklärungsnot.

Meta steht wegen der Verbreitung mutmaßlich KI-generierter Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf seinen Plattformen unter erheblichem öffentlichem Druck.

Die Vorwürfe gegen den US-Konzern verdichten sich. Das Tech Transparency Project, eine amerikanische Watchdog-Organisation, stieß auf mehr als 300 Anzeigen auf Instagram und Facebook, die mutmaßlich KI-generierte Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs enthielten. Über diese Inserate wurden mehr als 29.000 Menschen in der EU, Großbritannien, den USA, Indien und Australien erreicht.

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Die Werbeanzeigen bewarben unter anderem sogenannte Nudify-Apps, mit denen Fotos in sexuelle Darstellungen umgewandelt werden können. In einem dokumentierten Fall wurde das Bild eines jungen Mädchens, das ursprünglich auf Instagram veröffentlicht worden war, zu einem sexualisierten Video verarbeitet.

Metas Reaktion

Meta erklärte gegenüber Bloomberg, das Unternehmen toleriere weder Nudify-Apps noch die Ausbeutung von Kindern, unabhängig davon, ob die Inhalte real oder KI-generiert seien. Viele der beanstandeten Anzeigen wurden noch vor der Konfrontation mit den Rechercheergebnissen entfernt, weitere folgten danach. Das Gesamtvolumen der betroffenen Werbeschaltungen lag bei unter 5.000 Dollar, die Reichweite war gemessen an der Gesamtnutzerbasis des Konzerns gering.

Politischer Druck

Der Vorfall befeuert eine ohnehin schon laufende politische und regulatorische Debatte über den Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum. Die Europäische Kommission hat am 16. Mai 2024 ein förmliches Verfahren nach dem Digital Services Act gegen Meta als Anbieter von Facebook und Instagram eröffnet, um zu prüfen, ob das Unternehmen im Bereich Kinderschutz – insbesondere bei Sucht fördernden Designelementen, Alterssicherung und Schutz der psychischen und physischen Gesundheit Minderjähriger – gegen DSA-Pflichten verstößt. In vorläufigen Feststellungen vom 29. April 2026 erklärte die Kommission, dass Meta nach ihrer Auffassung nicht wirksam verhindert, dass Kinder unter 13 Jahren Zugang zu Facebook und Instagram erhalten.

Mehrere Länder haben bereits Zugangsbeschränkungen für soziale Netzwerke für unter 16-Jährige beschlossen oder prüfen entsprechende Regelungen. In Australien hat das Parlament im Rahmen des Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 beschlossen, dass altersbeschränkte Social-Media-Plattformen angemessene Schritte unternehmen müssen, um zu verhindern, dass Personen unter 16 Jahren ein Konto haben. Die Altersbeschränkung soll ab Ende 2025 greifen.

Parallel dazu sieht sich Meta mit rechtlichem Druck wegen möglicher Schäden an jungen Nutzerinnen und Nutzern konfrontiert.