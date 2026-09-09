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Namensdebatte

Wien ehrt Richard Lugner nicht – Döbling spricht von politischem Fehler

Wien ehrt Richard Lugner nicht – Döbling spricht von politischem Fehler
Foto:EPA/CHRISTIAN BRUNA
2 Min. Lesezeit |

Ein Bezirk sagt Ja, der Gemeinderat Nein: Die geplante Ehrung für Richard Lugner endet mit einem politischen Eklat.

Der Wiener Gemeinderat hat sich gegen die Umbenennung eines Abschnitts des Grinzinger Angers in „Richard-Lugner-Park“ ausgesprochen – und das, obwohl die Bezirksvertretung Wien-Döbling dem Vorhaben zuvor mehrheitlich zugestimmt hatte.

Konkret war geplant, jenen Teil des Grinzinger Angers auf Höhe der Cobenzlgasse 22 nach dem verstorbenen Baumeister zu benennen. In Wien-Döbling fand der Antrag breite Unterstützung: ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos stimmten im Bezirk dafür.

Inhalt 1:

Rathaus blockiert Umbenennung

Im Rathaus hingegen sprach sich der zuständige Unterausschuss gegen die Umbenennung aus. Das Büro von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) berief sich dabei auf eine fachliche Stellungnahme der MA 7 – Kultur, die von der Namensgebung abriet. Als ausschlaggebend galten demnach kritische Aspekte im öffentlichen Auftreten Richard Lugners – darunter wiederholte homophobe Äußerungen sowie sein als sexistisch bewerteter Umgang mit Partnerinnen.

Kritik aus Döbling

Die Entscheidung stieß in Wien-Döbling auf deutlichen Widerspruch. Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) bezeichnete das Votum des Gemeinderats als „politischen Fehler“ und hob hervor, was Lugner für Wien bedeutet habe: „Richard Lugner war ein überzeugter Döblinger, hat in Wien Tausende Arbeitsplätze geschaffen und diese Stadt über Jahrzehnte geprägt.“

Inhalt 2:

Die Verweigerung einer öffentlichen Würdigung sei nicht nachvollziehbar: „Ihm heute die verdiente Anerkennung zu verweigern, ist schlicht widersprüchlich.“ Auch FPÖ-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss übte scharfe Kritik. Er sprach von einer „ideologischen Farce und unerträglicher Doppelmoral“ und verwies darauf, dass SPÖ und Neos im Rathaus ein anderes Abstimmungsverhalten an den Tag gelegt hätten als noch auf Bezirksebene.

Inhalt 3:

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KO KOSMO-Redaktion
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