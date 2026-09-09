Gesundheit in Österreich wird immer teurer: Kosten steigen um 60 Prozent

Österreichs Gesundheitskosten wachsen schneller als die gesamte Wirtschaft – und das System stößt dabei an seine Grenzen.

Innerhalb von neun Jahren sind die Gesundheitsausgaben in Österreich um 60 Prozent gestiegen – ein Zuwachs, der weit über die allgemeine Wirtschaftsentwicklung hinausgeht und zunehmend Fragen nach der Effizienz des Systems aufwirft.

Konkret kletterten die Kosten von 32,6 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 52,1 Milliarden Euro im Jahr 2024. Zum Vergleich: Das nominelle Bruttoinlandsprodukt legte im selben Zeitraum um 44,4 Prozent zu – und wurde damit vom Wachstum der Gesundheitsausgaben deutlich überholt. Insgesamt gab Österreich im Jahr 2024 rund 57,8 Milliarden Euro für Gesundheitsleistungen aus, was 11,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entsprach und damit einen der höchsten Anteile unter den 38 OECD-Mitgliedsstaaten darstellt.

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Ambulante Kosten explodieren

Besonders auffällig ist die Entwicklung im Bereich der spitalsambulanten Versorgung, deren Kosten um 143,5 Prozent in die Höhe schnellten. Die öffentlichen Gesundheitsausgaben – ohne private Eigenleistungen und Langzeitpflege – beliefen sich 2024 auf 39,5 Milliarden Euro und entsprechen damit 15 Prozent der gesamten Staatsausgaben.

Wie aus einem Bericht des Budgetdienstes hervorgeht, ist die Finanzierungsstruktur durch ein dichtes Geflecht aus Zuständigkeiten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung geprägt, das „widersprüchliche finanzielle Anreize“ erzeuge.

Politischer Reformdruck

Die politischen Reaktionen auf diese Entwicklung fallen unterschiedlich, aber durchwegs kritisch aus. Die Neos diagnostizieren ein grundlegendes Strukturproblem und verlangen eine umfassende Neuordnung von Finanzierung und Versorgung: „Immer mehr Menschen greifen auf Wahlärzte zurück.“

Die FPÖ wertet die vorliegenden Zahlen als „alarmierendes Zeugnis für die Gesundheitspolitik“, während die Grünen den „dringenden Reformdruck“ im System unterstreichen. Als wesentlicher Treiber des Kostenanstiegs gelten demografieabhängige Bereiche wie Gesundheit, Pensionen und Pflege.