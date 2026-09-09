Im Notfall zählt jede Minute: Warum die Hausnummer Leben retten kann

Wenn Sekunden zählen, kann eine fehlende Hausnummer Leben kosten. Fünf Organisationen starten jetzt gemeinsam eine österreichweite Kampagne.

Feuerwehr, Rotes Kreuz, Post, Städtebund und Gemeindebund haben gemeinsam die Initiative #DieRichtigeAdresse ins Leben gerufen. Die Kampagne richtet sich an die österreichische Bevölkerung und soll das Bewusstsein für die Bedeutung klar lesbarer Adressbeschriftungen schärfen.

Hintergrund der Initiative ist ein konkretes Problem im Alltag von Rettungsdiensten und Zustellern: Fehlen gut sichtbare Hausnummern oder sind Klingelschilder nicht beschriftet, kostet das im Ernstfall wertvolle Zeit. Die Kampagne will genau hier ansetzen und die Bevölkerung dazu bewegen, ihre Adressierung zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.

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Pilotprojekt Tirol

Bereits 2023 wurde das Konzept in einem Pilotprojekt in Tirol erprobt – mit Erfolg. Auf Basis dieser Erfahrungen wird die Initiative nun auf ganz Österreich ausgeweitet. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, welchen konkreten Unterschied eine eindeutig beschriftete Haustür oder ein gut lesbares Klingelschild im Alltag und in Notfallsituationen machen kann.

Klare Appelle

Mehrere Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Organisationen haben sich mit klaren Aussagen zur Kampagne geäußert. Gunter Trinker, Vizepräsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, bringt es auf den Punkt: „Eine gut sichtbare Hausnummer (…), sind die einfachste Lebensversicherung der Welt.“ Johannes Pressl, Präsident des Gemeindebundes, ergänzt: „Gut sichtbare Hausnummern und korrekt beschriftete Klingeln retten im Ernstfall Zeit.“

Thomas Weninger, Generalsekretär des Städtebundes, weitet den Blick: „Nicht nur für Blaulichtorganisationen und die Post ist eine ordnungsgemäße Adressierung wichtig.“ Dominik Nagel von der Österreichischen Post AG verweist auf die Anforderungen im Zustellbetrieb: „Unsere Zusteller*innen (…), brauchen sie vor Ort vor allem eines: eindeutig beschriftete Briefkästen.“ Und Monika Stickler, stellvertretende Bundesrettungskommandantin des Österreichischen Roten Kreuzes, richtet einen direkten Appell an die Bevölkerung: „Bitte alle Beschriftungen aktualisieren (…), damit Feuerwehr und Rotes Kreuz im Notfall schnell helfen können.“

Rechtliche Verpflichtung

Die Anbringung von Hausnummern ist in Österreich nicht nur eine Frage der Vernunft, sondern auch rechtlich geregelt. In Tirol müssen neu errichtete Gebäude mit Aufenthaltsräumen vom zuständigen Bauamt eine Hausnummer zugewiesen bekommen, und diese ist beim Haus- oder Grundstückseingang deutlich sichtbar anzubringen. Ähnliche Regelungen existieren in anderen Bundesländern: In Niederösterreich ist die Bezeichnung oder Umnummerierung von Gebäuden per Verordnung des Gemeinderates zu regeln, und die Kosten für die Ersichtlichmachung der erstmals zugewiesenen Hausnummer trägt der Gebäudeeigentümer. Die konkreten Bestimmungen können je nach Bundesland variieren.

Mehr Infos findest du hier.