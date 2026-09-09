KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Meilenstein

Jüngste Cheftrainerin der Türkei und das ist erst der Anfang

Jüngste Cheftrainerin der Türkei und das ist erst der Anfang
Foto: Screeshot Instagram zeynepmestn
2 Min. Lesezeit |

Mit 22 Jahren, acht Vereinen im Gepäck und einem klaren Ziel: Zeynep Mestan betritt türkisches Neuland.

Mit 22 Jahren übernimmt Zeynep Mestan die Rolle der Cheftrainerin beim türkischen Amateurverein Turgutluspor – und schreibt damit ein Stück Fußballgeschichte in der Türkei.

Turgutluspor, der in der Manisa Super Amateur League antritt, gab bekannt, dass Mestan am Dienstag offiziell in ihre neue Funktion eingetreten ist. Der Verein erklärte dazu: „Im Einklang mit der Umstrukturierung unseres Vereins und unseren Zielen für die neue Saison haben wir eine Einigung mit Zeynep Mestan über die Position der Cheftrainerin erzielt.“ Sie ist die erste Frau, die beim Klub diese Aufgabe übernimmt.

Mestans Werdegang

Mestan bringt Erfahrungen aus acht verschiedenen Vereinen im Frauenfußball mit, zuletzt war sie bei Bornova Genc Yildizlar Spor in Izmir tätig. Auf Instagram zählt sie inzwischen rund 13.000 Follower (Stand: 9. September).

Turgutluspor schloss die vergangene Saison auf dem zehnten Rang ab und ist derzeit in der sechsten Liga aktiv. Obwohl der Verein in der Vergangenheit bis in die zweite Liga aufgestiegen war, blieb der Sprung in die SüperLig (türkische Fußball-Erstliga) bislang verwehrt. Der Klub ergänzte in seiner Mitteilung: „Wir wünschen Zeynep Mestan, die die neue Struktur und technische Organisation unseres Vereins leiten wird, viel Erfolg unter unserem rot-schwarzen Emblem.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Känguru-Jagd
Känguru flüchtet aus Zoo: Tierarzt jagt Karl-Heinz mit Blasrohr durch den Wald
| Mordprozess
Vor den Augen der Kinder: Ehemann sticht 13 Mal auf Frau ein
| Streckenausbau
Comeback in den Wüstenstaat: Lufthansa startet wieder nach Dubai
| Führungswechsel
Neuer Apple-Chef, neues iPhone: Jetzt beginnt eine neue Ära
| Kinderschutzskandal
Kinderschutz versagt? Meta schaltete Werbung mit mutmaßlichen Missbrauchsbildern
MEHR AKTUELLE NEWS