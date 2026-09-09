Jüngste Cheftrainerin der Türkei und das ist erst der Anfang

Mit 22 Jahren, acht Vereinen im Gepäck und einem klaren Ziel: Zeynep Mestan betritt türkisches Neuland.

Mit 22 Jahren übernimmt Zeynep Mestan die Rolle der Cheftrainerin beim türkischen Amateurverein Turgutluspor – und schreibt damit ein Stück Fußballgeschichte in der Türkei.

Turgutluspor, der in der Manisa Super Amateur League antritt, gab bekannt, dass Mestan am Dienstag offiziell in ihre neue Funktion eingetreten ist. Der Verein erklärte dazu: „Im Einklang mit der Umstrukturierung unseres Vereins und unseren Zielen für die neue Saison haben wir eine Einigung mit Zeynep Mestan über die Position der Cheftrainerin erzielt.“ Sie ist die erste Frau, die beim Klub diese Aufgabe übernimmt.

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Mestans Werdegang

Mestan bringt Erfahrungen aus acht verschiedenen Vereinen im Frauenfußball mit, zuletzt war sie bei Bornova Genc Yildizlar Spor in Izmir tätig. Auf Instagram zählt sie inzwischen rund 13.000 Follower (Stand: 9. September).

Turgutluspor schloss die vergangene Saison auf dem zehnten Rang ab und ist derzeit in der sechsten Liga aktiv. Obwohl der Verein in der Vergangenheit bis in die zweite Liga aufgestiegen war, blieb der Sprung in die SüperLig (türkische Fußball-Erstliga) bislang verwehrt. Der Klub ergänzte in seiner Mitteilung: „Wir wünschen Zeynep Mestan, die die neue Struktur und technische Organisation unseres Vereins leiten wird, viel Erfolg unter unserem rot-schwarzen Emblem.“