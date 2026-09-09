Der digitale Euro kommt: 2027 beginnt der große Test

Europa bereitet sich auf eine Zeitenwende im Zahlungsverkehr vor – und ein konkreter Starttermin rückt näher.

Der digitale Euro hat im Juni eine entscheidende Hürde genommen und rückt damit spürbar näher. Während US-amerikanische Konzerne wie Mastercard und Visa den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa nach wie vor dominieren, soll die neue digitale Währung als ergänzendes europäisches Zahlungsinstrument etabliert werden. Als gesetzliches Zahlungsmittel konzipiert, wären Händler grundsätzlich zur Annahme verpflichtet.

Die italienische Regierung brachte zudem einen Vorschlag ein, wonach Zahlungen bis zu zehn Euro gebührenfrei abgewickelt werden sollen – eine Entlastung vor allem für kleinere Betriebe. Aus dem Finanzministerium in Rom hieß es dazu, Ziel sei es, den Einsatz elektronischer Zahlungsmittel zu fördern und gleichzeitig zu verhindern, dass vor allem kleinere Unternehmen durch zusätzliche Kosten belastet werden.

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Inhalt 1:

Rechtliche Grundlagen

An den rechtlichen Voraussetzungen für den digitalen Euro arbeiten derzeit EU-Rat, Europäisches Parlament und EU-Kommission gemeinsam. Diese Grundlagen sollen die formale Anerkennung als gesetzliches Zahlungsmittel absichern. Bereits am 4. September stimmte der ECON-Ausschuss dafür, den digitalen Euro als Ergänzung zum bestehenden Bargeldsystem zu verankern.

Inhalt 2:

Pilotprojekt 2027

Die Europäische Zentralbank verfolgt unterdessen konkrete Pläne für die technische Umsetzung. In der zweiten Jahreshälfte 2027 soll ein groß angelegtes Pilotprojekt starten, an dem 36 ausgewählte Zahlungsdienstleister beteiligt sein werden – darunter Adyen, Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Stripe, SumUp, Worldline und Nexi. Das Pilotprojekt ist für einen Zeitraum von zwölf Monaten angelegt, in denen reale Zahlungen mit einer Beta-Version des digitalen Euro durchgeführt werden. Neben der EZB und den 19 nationalen Zentralbanken des Euroraums sind auch ausgewählte Händler und Mitarbeiter des Eurosystems beteiligt. Verläuft der Test planmäßig, könnte der digitale Euro bereits 2029 offiziell eingeführt werden – mit weitreichenden Folgen für den Zahlungsverkehr innerhalb der EU und einer möglichen Verschiebung der Kräfteverhältnisse zulasten ausländischer Anbieter.

Inhalt 3: