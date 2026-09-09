Neuer Chef, neues iPhone: Apple vor seiner größten Doppelpremiere

Cupertino steht vor einem Abend, der gleich zwei Kapitel der Apple-Geschichte aufschlägt – und die Tech-Welt in Atem hält.

Noch bevor der Abend in Cupertino begonnen hat, steht fest: Apple bereitet sich auf einen Auftritt vor, der in der Unternehmensgeschichte als Zäsur gelten könnte. Am Mittwoch um 19 Uhr Schweizer Zeit öffnet das Steve Jobs Theater seine Pforten – und mit ihm eine Doppelpremiere: die Vorstellung des ersten faltbaren iPhones sowie der erste öffentliche Auftritt von John Ternus als neuer Konzernchef. Der Einstiegspreis für das sogenannte iPhone Ultra soll bei 2099 Dollar liegen.

Apples Faltphone-Debut

Das iPhone Ultra markiert Apples ersten Schritt in das Segment der faltbaren Smartphones. Ausgestattet mit einem 2-Nanometer-Prozessor, 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und zwei 48-Megapixel-Kameras, soll das Gerät technisch neue Maßstäbe setzen. Analysten gehen davon aus, dass Vorbestellungen frühestens im vierten Quartal anlaufen – vorerst wohl ausschließlich auf dem US-amerikanischen Markt. Erhältlich sein wird das Gerät in den Farben Silber/Weiß sowie Indigo.

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Ternus übernimmt

Der 51-jährige Ingenieur John Ternus übernimmt die Führung des Konzerns und tritt damit erstmals als CEO vor die Öffentlichkeit. Apple hatte am 20. April 2026 offiziell bekanntgegeben, dass Tim Cook zum Executive Chairman des Verwaltungsrats wird und Ternus mit Wirkung zum 1. September 2026 die Rolle des CEO übernimmt. Jahrelang zeichnete er für das Hardware-Engineering des Unternehmens verantwortlich – nun gestaltet er dessen strategische Ausrichtung. Ternus selbst hatte das bevorstehende Event in seiner ersten internen Botschaft an die Belegschaft als „phänomenal“ bezeichnet.

Das Event gilt in Branchenkreisen als eines der bedeutendsten in der jüngeren Apple-Geschichte. Neben dem iPhone Ultra stehen auch Aktualisierungen der Apple Watch Series 12 sowie ein neues Apple TV auf dem Programm.