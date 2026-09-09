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Förderlücke

Millionenbudget ungenutzt: „Wir verschenken kein Kindergarten-Geld“

Millionenbudget ungenutzt: „Wir verschenken kein Kindergarten-Geld“
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Millionen für Kindergärten stehen bereit – doch ein Großteil bleibt unangetastet. Salzburg will das nun ändern.

Österreichweit schöpfen die Bundesländer die ihnen vom Bund bereitgestellten Fördermittel für Kindergärten nicht vollständig aus. Salzburg bewegt sich dabei im Mittelfeld – und will nun mit einer Überarbeitung der Förderkriterien gegensteuern. Für das Kindergartenjahr 2024/25 stehen den Ländern insgesamt rund 272 Millionen Euro zur Verfügung – darin enthalten sind auch nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren.

Für das Kindergartenjahr 2024/25 stellt der Bund insgesamt 80,5 Millionen Euro für die Besuchspflicht sowie weitere 191,5 Millionen Euro für den Ausbau und die Sprachförderung zur Verfügung. Auf Salzburg entfallen dabei 12,7 Millionen Euro pro Jahr, aufgeteilt in fünf Millionen Euro für die Besuchspflicht und 7,6 Millionen Euro für Sprachförderung und Angebotsausbau. Tatsächlich abgerufen wurden jedoch lediglich drei Millionen Euro, verteilt auf 213 Projekte – das entspricht einer Abdeckung von 51,33 Prozent der anspruchsberechtigten Einrichtungen.

Klare Signale

Aus der Salzburger Landespolitik kommen klare Signale. FPÖ-Landesvize Marlene Svazek stellt fest: „Wir verschenken kein Kindergarten-Geld.“ Ihr Anliegen: Die Fördermittel müssten stärker auf die Bedürfnisse ländlicher Regionen ausgerichtet werden. Gemeindeverbandspräsident Manfred Sampl von der ÖVP ergänzt: „Es darf nicht nur um den Ausbau gehen.“ Beide Stimmen verweisen auf denselben Befund – die bestehenden Förderstrukturen greifen zu kurz und werden den regionalen Realitäten nicht gerecht.

Salzburg will die Förderrichtlinien künftig neu ausrichten, um die verfügbaren Bundesmittel in den kommenden Jahren besser ausschöpfen zu können. Für den Förderzeitraum 2025/26 hat das Land bereits neue Richtlinien erlassen, die bis Ende August 2026 Förderanträge ermöglichen und eine Eröffnung neuer Gruppen bis Mitte Oktober 2026 vorsehen. Eine effektivere Nutzung der Gelder könnte nicht nur die Kindergartenversorgung insgesamt stärken, sondern vor allem der frühkindlichen Bildung in ländlichen Gebieten Salzburgs zugutekommen.

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