Auf Flug nach Zagreb: Mädchen (15) bittet heimlich um Hilfe

Ein Flug, eine stille Nachricht, eine mutige Reaktion – und ein Mann, der am Zielflughafen direkt in Handschellen landete.

Auf einem internationalen Flug nach Zagreb kam es zu einem schweren Vorfall: Ein 61-jähriger Staatsbürger Nordmazedoniens wurde nach der Landung am Flughafen Zagreb-Franjo Tuđman festgenommen. Er steht im Verdacht, eine allein reisende 15-Jährige während des Fluges sexuell belästigt beziehungsweise unsittlich berührt zu haben.

Das Mädchen wandte sich in seiner Not an eine Flugbegleiterin – nicht mit Worten, sondern mit einer Nachricht auf dem Handy: „Ich habe große Angst vor diesem Mann, können Sie mir irgendwie helfen?“

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Diskrete Rettung

Die Flugbegleiterin reagierte besonnen und ohne Aufsehen zu erregen: Sie brachte das Mädchen diskret ins Cockpit, wo es schilderte, dass der ältere Mann neben ihr es beim Start berührt hatte. Die Crew alarmierte umgehend den Flughafen Zagreb, sodass die Polizei bei der Landung bereits wartete.

Der Verdächtige wurde nach der Landung von der Polizei am Flughafen erwartet und zu weiteren Ermittlungen mitgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde er der zuständigen Staatsanwaltschaft in Zagreb vorgeführt und anschließend einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Untersuchungshaft Zagreb

Bei seiner Einvernahme bestritt der Mann die Vorwürfe. Er erklärte, das Mädchen nicht berührt, sondern ihr lediglich den Sicherheitsgurt gereicht zu haben. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall wegen des Verdachts auf sogenannte „bludne radnje“, also unzüchtige sexuelle Handlungen.

Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der 61-Jährige wurde daraufhin in die Haftanstalt Remetinec gebracht. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.