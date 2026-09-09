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Heckenbrand

Brandalarm bei Kindergarten in Österreich: Feuerwehr rückt aus

Brandalarm bei Kindergarten in Österreich: Feuerwehr rückt aus
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Alarm bei einem Kindergarten in Wels-Neustadt: Ein Feuerwehreinsatz sorgte heute für Aufregung – doch der Schein trübte.

In Wels-Neustadt kam es heute zu einem Brandeinsatz bei einem Kindergarten. Das Feuer erfasste ausschließlich eine Hecke im Außenbereich des Geländes und blieb damit auf den unmittelbaren Randbereich beschränkt. Für das Gebäude selbst bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.

Rascher Einsatz

Zu Beginn des Einsatzes war die genaue Lage noch nicht abzuschätzen, die ersten Informationen ließen wenig Konkretes erkennen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellte sich jedoch heraus, dass sich der Brandherd auf den Außenbereich beschränkte – ein Umstand, der das Löschen erheblich erleichterte.

Das Feuer war rasch unter Kontrolle gebracht, die Einsatzkräfte konnten den Einsatzort kurz darauf wieder verlassen. Verletzte gab es keine.

Der Kindergartenbetrieb wurde ohne Unterbrechung fortgeführt.

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KO KOSMO-Redaktion
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