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Tragödie

Ein Toter und zwei Verletzte durch Geisterfahrer-Unfall

Ein Toter und zwei Verletzte durch Geisterfahrer-Unfall
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht wird die Linzer Straße in Wels zur Falle. Ein Auto fährt auf der falschen Spur, die Ursache bleibt offen.

Ort des Geschehens

Auf der B1 Linzer Straße in Wels hat sich in der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein 39-Jähriger geriet in verkehrter Fahrtrichtung in einen Frontalzusammenstoß. Er kam dabei ums Leben, zwei weitere Männer wurden verletzt.

Gegen 2 Uhr früh war ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen auf der Linzer Straße stadtauswärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe Linzer Straße 246 prallte er frontal mit dem Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Bosnien-Herzegowina zusammen, der aus dem Bezirk Linz-Land stammt und ihm entgegenkam. Wenig später fuhr ein nachkommender 44-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land in die bereits havarierten Fahrzeuge.

Unfallhergang

Der Mann am Steuer des falsch fahrenden Autos hatte die Linzer Straße stadtauswärts befahren, dabei aber die Gegenfahrbahn benutzt. Auf Höhe Linzer Straße 246 stießen die beiden Pkw frontal zusammen. Der 44-Jährige, der dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die bereits beschädigten Wagen. Hinweise darauf, wie es zu der Falschfahrt kam, gibt es derzeit nicht.

Der 39-Jährige starb noch am Unfallort. Der 22-Jährige aus dem Gegenverkehr erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen, wurde vom Notarzt erstversorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten bei der medizinischen Versorgung.

Offene Ermittlungen

Warum der 39-Jährige auf der falschen Fahrbahn unterwegs war, ist nach aktuellem Stand offen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Schauplatz war die stark befahrene B1 im Welser Stadtgebiet, eine Verbindung von großer regionaler Bedeutung.

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