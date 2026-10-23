Auto kracht in Polizeiauto: Vater und Tochter im Spital

Ein Pkw kracht auf der A9 in einen Streifenwagen, der eine Unfallstelle absichert. Ein Vater und seine Tochter werden verletzt.

Auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Spielfeld in der Südoststeiermark ist es am Donnerstagabend (22. Oktober) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 45-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Pkw gegen einen Streifenwagen, der eine bereits bestehende Unfallstelle absicherte. Der Lenker und seine 16-jährige Tochter wurden dabei verletzt.

Polizei sicherte Unfallstelle ab

Kurz vor 19 Uhr waren zwei Polizeibeamte zu einem Unfall auf der A9 in Fahrtrichtung Slowenien gerufen worden. Ein beschädigter Pkw war auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen. Die Beamten stellten ihren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht hinter dem Unfallfahrzeug ab und stiegen aus, um die Gefahrenstelle abzusichern.

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Kurz darauf kam es zum nächsten Zusammenstoß: Ein nachfolgender 45-Jähriger krachte aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck des Polizeiautos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen nach vorne gegen den bereits beschädigten Pkw geschoben.

Tochter mit Rettungshubschrauber ins Spital

Im Auto des 45-Jährigen saß auch seine 16-jährige Tochter. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Vater wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, seine Tochter mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen.

Die beiden Polizisten waren zum Zeitpunkt des Aufpralls bereits aus ihrem Dienstwagen ausgestiegen und blieben unverletzt. Auch der 42-jährige Lenker des ersten Unfallfahrzeugs kam ohne Verletzungen davon.

Warum der 45-Jährige den mit Blaulicht abgesicherten Streifenwagen übersah, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.