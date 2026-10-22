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Verkehrsunfall

Transporter kracht gegen Bäume: Mitfahrer (41) muss wiederbelebt werden

Transporter kracht gegen Bäume: Mitfahrer (41) muss wiederbelebt werden
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Transporter landet im Wald, ein Mann kämpft ums Leben und ein Zeuge wird zum entscheidenden Faktor.

Am Mittwochnachmittag des 21. Oktober kam es auf der L156 zwischen Moosbrunn und Trumau zu einem schweren Verkehrsunfall, der einen umfangreichen Einsatz der Rettungskräfte nach sich zog.

Ein Transporter, dessen 54-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Oberwart stammt, geriet aus bislang ungeklärtem Grund von der Fahrbahn ab, überquerte ein Feld sowie einen Feldweg und kollidierte schließlich mit einer Baumgruppe. Drei Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen.

Reanimation nötig

Besonders kritisch war die Lage des 41-jährigen Mitfahrers aus dem Bezirk Mattersburg, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt und wiederbelebt werden musste. Ein entgegenkommender Autofahrer hatte den Unfall beobachtet, alarmierte sofort die Rettungskräfte und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe.

Der 56-jährige Beifahrer des Transporters konnte das Wrack aus eigener Kraft verlassen, während der Fahrer mithilfe des Ersthelfers aus dem Fahrzeug geborgen wurde. Der 41-Jährige hingegen lag bewusstlos und eingeklemmt auf der Rückbank. Sanitäter begannen unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen, die anschließend gemeinsam mit einem Notarztteam weitergeführt wurden.

Aufwendige Bergung

Die Bergung gestaltete sich aufwendig: Die Feuerwehren aus Moosbrunn und Trumau mussten zunächst eine Schneise durch das Baumwerk schlagen, um überhaupt an das Unfallfahrzeug heranzukommen. Nachdem der Zustand des Schwerverletzten stabilisiert werden konnte, wurde er per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Der Fahrer und der Beifahrer kamen ins Landesklinikum Baden. Neben den beiden Feuerwehren waren auch Rettungsteams des Samariterbundes sowie der Bezirkseinsatzleiter des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz.

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