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Verkehrsunfall

Nach Sturz mit Motorroller: 62-Jähriger kämpft im Spital um sein Leben

Nach Sturz mit Motorroller: 62-Jähriger kämpft im Spital um sein Leben
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Motorrollerfahrer kämpft nach einem Sturz in St. Wolfgang ums Leben – Zeugen handelten in entscheidenden Sekunden.

Ein 62-jähriger Motorrollerfahrer ist am Sonntag in St. Wolfgang im Salzkammergut verunglückt und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpflock. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich dabei schwere Verletzungen zu. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, alarmierten unverzüglich die Einsatzkräfte.

Kritischer Zustand

Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Schwerverletzte per Hubschrauber in das Klinikum Wels geflogen. Die Polizei bestätigte, dass sich der 62-Jährige in einem kritischen Zustand befindet.

Das rasche Eingreifen der Ersthelfer sowie des medizinischen Teams vor Ort war für die Erstversorgung des Mannes ausschlaggebend.

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